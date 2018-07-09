Питание в детских садах станет дороже

По инициативе правительства с 1 сентября текущего года меню в детских садах будет пересмотрено и улучшено.

Сумма денежных средств, выделяемая на эти цели, будет увеличена из расчёта плюс один лей в день на каждого воспитанника детского дошкольного учреждения, передаёт trm.md со ссылкой на protv.md.

Родителям, чьи дети посещают детский сад, будут платить ежемесячно по 200 леев, вместо нынешних 165 леев.

Вклад государства тоже изменится. Из государственного бюджета будут дополнительно выплачиваться по 2 лея в день на каждого ребёнка.

Последнее повышение стоимости меню в детских садах состоялось полтора года тому назад. Тогда было принято решение выделять на питание дополнительно по три лея на ребёнка ежедневно, и детей стали кормить из расчёта 22 лея в день