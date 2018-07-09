Десятки людей собрались на протест у здания МВД

Десятки людей собрались у здания Министерства внутренних дел Республики Молдова и требуют справедливого правосудия.

Участники акции пришли с плакатами, они протестуют против мер, принимаемых властями для усиленной охраны дома Влада Плахотнюка и офиса ДПМ 1 июля, когда состоялся протест «Остановим диктатора», передает tv8.md.

Протестующие перешли к Примэрии Кишинева, где в эти минуты проходит еженедельное заседание профильных служб. Люди скандируют „Долой Мафию”, „Долой диктатуру!” Несмотря на протест, дорожное движение на бд. Штефана чел Маре не приостановлено.

Андрей Нэстасе сообщает, что настало время протестовать не только против МВД, но и инспекторатов полиции.