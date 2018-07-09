Албот уступил Изнеру в третьем круге Уимблдона

Молдавский спортсмен завершил выступления в одиночном и в парном разряде и теперь покидает Уимблдон. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (98 место в рейтинге АТР) уступил американцу Джону Изнеру (10 место в рейтинге АТР) в третьем круге Уимблдона.

Матч продолжался час 35 минут и завершился трехсетовой победой девятого сеяного — 6:3, 6:3, 6:4.

Мария Шарапова (Россия) в матче 1-го круга одиночного разряда среди женщин на турнире ВТБ Кубка Кремля против Магдалены Рыбариковой (Словакия)

В следующем круге Изнер сыграет с представителем Греции Стефаносом Циципасом (35 место в рейтинге АТР), который обыграл итальянца Томаса Фаббиано (133 строчка рейтинга АТР) — 6:2, 6:1, 6:4.

Несмотря на то, что Албот выбыл из розыгрыша трофея, это его лучшее выступлении на кортах Лондона. Он сумел одержать две пятисетовых победы над испанцем Пабло Карреньо Буста (12 место рейтинга АТР) и словенцем Альяжем Бедене (71 место в рейтинге АТР).

До этого Албот дважды играл в основной сетке Уимблдона. В 2016 и 2017 годах он уступал на стадии второго раунда.