Коррумпированный примар призвал детсады восстать против режима

Продолжающиеся в Кишиневе протесты сторонников Андрея Нэстасе все больше напоминают политическое шоу. Изначальные требования отменить решение суда о недействительности результатов выборов все больше утопают в популистских призывах к борьбе против «режима», проще говоря – «за все хорошее против всего плохого».

Судя по всему, недовольство граждан в очередной раз «оседлали»: какая связь между конкретным требованием пересмотреть судебный вердикт и лозунгами о невнятной борьбе против безликого «олигархического режима»? Невнятной - потому что четких планов действий не озвучено, безликого - потому что конкретных лиц, руководящих этим режимом, не названо… Румынские флаги и унионистские лозунги вообще вызывают вопрос «А при чем здесь акваланг?»

Впрочем, это еще «цветочки»: настоящий шедевр демагогии продемонстрировал Дорин Киртоакэ, который, словно чертик из табакерки, внезапно возник во главе протестов.

Так, коррумпированный мэр призвал на протесты…детсады, школы и больницы!

«…Мы должны понимать, что Национальное движение сопротивления должно стать тем, чем оно называется. Поэтому его частью должны стать…государственные объекты, не принимающие режим и готовые подняться против него: от детсадов, школ и больниц и до Академии наук» - заявил на своей странице в Facebook бывший примар Кишинева.

Пожалуй, сего шедевра революционной мысли (Киртоакэ еще призывал на борьбу Союз писателей и Союз музыкантов) из уст политика, уличенного в коррупции, который непонятным образом попал во главу протеста – достаточно, чтобы у разгневанных властью граждан появилось подозрение: не стали ли они инструментами в руках ушлых политиканов, которые борются не за справедливость, а лишь за свой пиар?

Бороться за свои гражданские права и соблюдение законов можно и нужно, особенно у нас в стране. Другое дело, что протесты должны быть настоящими, а не превращаться в цирк и словоблудие. Ведь именно так в Молдове в свое время и установился тот самый «олигархический режим», против которого нынче протестуют…

Роман Арделяну