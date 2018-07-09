Коррумпированный примар призвал детсады восстать против режима

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Продолжающиеся в Кишиневе протесты сторонников Андрея Нэстасе все больше напоминают политическое шоу. Изначальные требования отменить решение суда о недействительности результатов выборов все больше утопают в популистских призывах к борьбе против «режима», проще говоря – «за все хорошее против всего плохого».
Судя по всему, недовольство граждан в очередной раз «оседлали»: какая связь между конкретным требованием пересмотреть судебный вердикт и лозунгами о невнятной борьбе против безликого «олигархического режима»? Невнятной - потому что четких планов действий не озвучено, безликого - потому что конкретных лиц, руководящих этим режимом, не названо… Румынские флаги и унионистские лозунги вообще вызывают вопрос «А при чем здесь акваланг?»
Впрочем, это еще «цветочки»: настоящий шедевр демагогии продемонстрировал Дорин Киртоакэ, который, словно чертик из табакерки, внезапно возник во главе протестов.
Так, коррумпированный мэр призвал на протесты…детсады, школы и больницы!
«…Мы должны понимать, что Национальное движение сопротивления должно стать тем, чем оно называется. Поэтому его частью должны стать…государственные объекты, не принимающие режим и готовые подняться против него: от детсадов, школ и больниц и до Академии наук» - заявил на своей странице в Facebook бывший примар Кишинева.
Бороться за свои гражданские права и соблюдение законов можно и нужно, особенно у нас в стране. Другое дело, что протесты должны быть настоящими, а не превращаться в цирк и словоблудие. Ведь именно так в Молдове в свое время и установился тот самый «олигархический режим», против которого нынче протестуют…
Роман Арделяну
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