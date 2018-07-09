Шелин заявил об огромных подземных ходах под кинотеатром «Патрия» в Кишиневе

Бизнесмен и политик Виктор Шелин сообщил о наличии огромных тоннелей под известным столичным кинотеатром «Патрия».

Сегодня, 9 июля, Шелин заявил о существовании под кинотеатром «Патрия» системы туннелей, по которым может «проехать в полный рост человек на коне». Бывший владелец кинотеатра предложил главному архитектору Кишинева немедленно начать археологические раскопки и пообещал профинансировать их.

- Обращаюсь к главному археологу страны: под кинотеатром «Патрия» обнаружены старинные тоннели, по которым в полный рост может проехать всадник на коне! Прошу сообщить, для чего стоили эти тоннели и куда они ведут? Если нет ответов на эти вопросы, предлагаю начать археологические раскопки. Мы берем расходы на себя и если будет что-то интересное откроем музей для всех граждан и гостей столицы! – написал Виктор Шелин Facebook.

На месте современного кинотеатра «Патрия» в 1888 году архитектор Генрих Лонский построил здание Кишиневского благородного собрания. В 20-е годы в здании собрания открыли Национальный театр. В 1935 году здание бывшего Благородного собрания снесли, расчистив место под строительство большого кинотеатра. Строительство кинотеатра удалось завершить только в 1952 году, под руководством архитекторов Войцеховского и Бербера.

Шелин владел кинотеатром «Патрия-Лотяну» и несколькими ресторанами до 2010 года. Однако он больше не занимается этим бизнесом, который принадлежит другому владельцу, имя которого Шелин ранее назвать отказался. Несколько лет назад сеть кинотеатром "Патрия" перешла в качестве залога Victoriabank. Сейчас банк выставил кинотеатры и рестораны на продажу.

Самая большая стоимость, в 80 миллионов леев, назначена на кинотеатр «Патрия-Лотяну», расположенный в самом центре столицы. Несколько уступает ему по стоимости кинотеатр «Патрия-Рышкановка» - его стартовая цена 55 миллионов леев. Наименее дорогостоящим объектом является кинотеатр «Патрия» в Унгенах – его цена составляет 11 миллионов леев. А вот самый большой и просторный кинотеатр в Молдове – «Патрия» в Бельцах - оценили в 22 миллиона леев.