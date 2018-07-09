Хакер из Молдовы украл личные данные почти 4000 пользователей

Сотрудники правоохранительных органов идентифицировали гражданина Республики Молдова, который заразил компьютерные системы, распространяя нелицензированные программы через торрент-платформы.

В ходе уголовного преследования было установлено, что он вместе с еще неустановленными сообщниками загружал различные нелицензированные программы на платформах PEER-TO-PEER (P2P) типа торрент, которые были превентивно заражены вирусами в целях получения доступа к учетным данным для электронной почты или к другим онлайн-счетам.

После заражения системы хакеры получили пароли и другие данные онлайн-доступа: доступ к электронной почте, банковским счетам, веб-сайтам более чем 3600 пользователей информационных систем в Молдове и за рубежом.

В результате обыска в доме подозреваемого были изъяты два ноутбука, три мобильных телефона, одна карта памяти на жестком диске и другие документы, относящиеся к уголовному делу. На данный момент у него есть статус обвиняемого в заведенном на его имя уголовном деле.