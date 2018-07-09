Андриан Канду: Мне звонили так же, как и премьеру Павлу Филипу

Председатель парламента Андриан Канду заявляет, что ему, так же, как и премьеру Павлу Филипу, звонили некоторые представители и партнеры по развитию, которые давали понять, что спикер должен вмешаться в ситуацию с непризнанием выборов в Кишиневе. Канду уточнил, что прямо ему никто ничего не говорил, но суть разговора сводилась к «попытайтесь что-то сделать».

Такое заявление сделал Андриан Канду в передаче Replica на Prime TV, после того как на прошлой неделе премьер Павел Филип заявил прессе, что европейские официальные лица, а также те, кто представляют ЕС в Молдове, закидывали его сообщениями, в которых также требовали вмешаться и изменить судебное решение. По словам премьера, после вердикта Апелляционной палаты, он стал получать жесткие сообщения с ультиматумом, что у него осталось два дня на исправление ситуации.

«Мне тоже звонили, как и Павлу Филипу, намекая, что нам следовало бы что-то сделать. На мой вопрос: Что именно мне следовало бы сделать в качестве председателя парламента? Или что следовало бы сделать премьеру? Скажите, предложите конкретно, что сделать? Вот ручка, вот бумага, я запишу. Позвонить судьям? Я не могу это сделать. Это приведёт к уголовному делу, кроме того, если мы хотим построить правовое государство, если хотим верховенства закона, мы политики не имеем права вмешиваться в судебную систему. Нравится нам это или нет, но я ещё со студенчества - вердикт суда - это закон»,- рассказал Андриан Канду.

Спикер уточнил также, что никто не говорил ему дословно, чтобы он вмешался, но суть разговора сводилась к главной идее: попробуйте что-то сделать. По словам Канду, парламент может принимать законы, и на этой неделе будет создана рабочая группа, которая должна будет проанализировать ситуацию и внести свои предложения по улучшению избирательного законодательства.

"Никто не потребовал у меня прямо, чтобы я вмешался, но суть разговора сводилась к основной идее: попробуйте что-то сделать. На что я ответил, что делать что-либо мы будем после решения ВСП. Если останется в силе решение первой инстанции, тогда мы будем думать, что нужно предпринять, чтобы подобные ситуации не повторялись. Парламент может принимать законы, и именно это мы намереваемся сделать. На этой неделе мы создадим рабочую группу, которая проанализирует ситуацию и представит свои предложения по улучшению законодательства", - заявил Андриан Канду.

Спикер также настаивает, что резолюция Европарламента, которая рекомендует приостановить макрофинансовую и бюджетную помощь Молдове, является политической, поскольку и там существуют противоборствующие политические партии. По словам Канду, в результате приостановления финансовой помощи не власти были наказаны, а рядовые граждане Республики Молдова.

"В Европейском парламенте есть партии, которые противоборствуют. На встречах с партиями НЕП мы получали весьма конкретный посыл: Мы хотим вас наказать отменой финансирования, потому что мы уверены - самостоятельно без денег вы не справитесь, общество будет недовольно, а значит на парламентских выборах за вас голосовать не будут, и выберут Майу Санду и Андрея Нэстасе. Мы были шокированы, услышав такое. От этого страдает не ДПМ, которая очень хорошо справится и с текущей ситуацией, и на парламентских выборах, - страдают рядовые граждане РМ", - подчеркнул Андриан Канду.

Спикер заявил, что правительство предпримет все необходимые меры, чтобы не один начатый проект, не был остановлен, "но остается неприятный осадок от того, что политические баталии оказались превыше результатов, над которыми очень долго велась работа".

Напомним, Европейский парламент на прошлой неделе принял резолюцию в отношении Республики Молдова. В документе, за который проголосовало большинство парламентариев, у Еврокомиссии требуют отменить все транши макрофинансовой помощи Молдове в размере 100 млн. евро.

Европарламент также потребовал у Еврокомиссии отменить бюджетную поддержку Молдовы, используя прецедент июля 2015, когда аналогичная отмена стала результатом банковского кризиса.