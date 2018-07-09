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Общество
Озёра Кишинева небезопасны для купания
09.07.2018

Столичные природные водоёмы содержат опасные для здоровья бактерии и не рекомендуются для купания. Неблагополучно и на пляже в Вадул-луй-Водэ.

Соответствующее объявление было сделано врачами Национального центра общественного здоровья в Кишиневе после получения результатов проб из водоемов, пишет trm.md.

Так, в озерах столицы были обнаружены бактерии кишечной палочки, а в песке на пляжах есть яйца гельминтов.

Несмотря на предупреждения, некоторые жители столицы не боятся ни купаться в столичных озёрах, ни загорать на пляже. Специалисты же рекомендуют жителям плавать в бассейнах, предупреждая, что купание в озерах чревато бактериальными заболеваниями, вирусами и другими неприятностями для здоровья.


 
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