Нэстасе: Возможно, люди больше не послушаются призывов протестовать мирно

В интервью порталу tribuna.md Андрей Нэстасе ответил, что будет после последних широкомасштабных акций протеста, в какой степени можно утверждать, что протестное движение в Республике Молдова восстановлено.

«Последние протесты доказали, что настроение людей близко к взрыву. Сейчас представители Комитета национального сопротивления анализируют ситуацию, и отмечают, что люди больше могут не послушаться призывов протестовать мирно. Они готовы прибегнуть к более жестким мерам гражданского неповиновения» - заявил он, передает 1news.md