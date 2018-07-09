9 Июля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Нэстасе: Возможно, люди больше не послушаются призывов протестовать мирно
09.07.2018

В интервью порталу tribuna.md Андрей Нэстасе ответил, что будет после последних широкомасштабных акций протеста, в какой степени можно утверждать, что протестное движение в Республике Молдова восстановлено.

«Последние протесты доказали, что настроение людей близко к взрыву. Сейчас представители Комитета национального сопротивления  анализируют ситуацию, и отмечают, что люди больше могут не послушаться призывов протестовать мирно. Они готовы прибегнуть к более жестким мерам гражданского неповиновения» - заявил он, передает 1news.md


 
Количество просмотров:
129
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.