Кто лоббирует интересы ДПМ в Европарламенте

Олег Волков

После того, как Европарламент рассмотрел 5 июля вопрос о нарушениях в области прав человека, демократии и верховенства права в Молдове, Зигфрид Мурешан, евродепутат от ЕНП, сообщил в соцсетях: «Молдова попала в повестку дня вместе с Сомали и Бурунди. Власти Молдовы должны отдавать себе отчет в том, что они сделали».

Европарламент принял резолюцию «О политическом кризисе в Молдове как следствии непризнания местных выборов в Кишиневе» и потребовал от Еврокомиссии приостановить выделение Молдове бюджетной помощи, пока не будут признаны результаты выборов мэра Кишинева и не будет проведено эффективное расследование кражи миллиарда с возвратом активов и привлечением к ответственности всех виновных.

100 миллионов евро макрофинансовой помощи – это 60 миллионов преференциальных займов и 40 миллионов грантов. Но есть потери имиджевые, и это важно. Европарламентарии считают, что «наверняка есть проблемы с законом» и призывают: «Давайте разбираться».

Эксперты об ошибках судей

Разобраться попытались также экс-член избирательной комиссии Павел Мидриган и директор ресурсного центра по правам человека CReDO Сергей Остаф в программе «Главное» на TVC21.

Остаф, в частности, отметил: «Суд первой инстанции и апелляционная палата пришли к ошибочному выводу. Суд установил, что нарушение закона привело к конкурентным преимуществам. Но это не оказало влияние на сам факт свободных выборов: никого не снимали. Выборы считаются непризнанными, когда нарушается их свободный характер. Правильный, корректный характер выборов судебные инстанции оценили как оказывающий влияние на результат.

В мире есть около 20-30 случаев, когда были аннулированы итоги выборов. Если бы суды рассмотрели мировую практику, решение было бы другим. Нужна корректировка законодательной базы: четкая формула доказательства, в каком случае выборы отменяются.

Парадокс в том, что ВСП не подтвердила решение Апелляционной палаты: «Он написан таким образом, чтобы мы его не приняли к рассмотрению». В моем понимании обе стороны виноваты».

Мидриган и Остаф сошлись во мнении, что «ВСП могла бы исправить эту ошибку».

Власть не признает ответственности

Власть удивляется. Выступая 6 июля на брифинге ДПМ, Павел Филип заявил:

«Меня удивляет, что европейские официальные лица, представляющие ЕС здесь, в Молдове, обрушились на меня, предлагая каким-то образом вмешаться, чтобы изменить это решение. Премьер не может вмешиваться в работу суда, нравится ему решение или нет».

Он также отметил, что, приостановив финансовую помощь, ЕС несправедливо наказал правительство за судебное решение.

ДПМ о двойных стандартах

Позицию властей представил Владимир Чеботарь, вице-председатель ДПМ, бывший член ПКРМ, в программе «Пятница с Анатолием Голя».

По его словам, высокопоставленные чиновники из ЕС давали понять, что перед выборами в парламент будут искать повод, чтобы остановить макрофинансирование. Повод нашелся.

«Мы уже не первый год видим, как маленькие партии борются против молдавского народа, - заявил Чеботарь. - Они много раз ходатайствовали перед своими партнерами из того же политического семейства в Европе, требуя заблокировать заслуженное финансирование Молдовы. Но есть и другие организации в Европе, которые не поддаются этим политикам. МВФ и ВБ признали, что власть и правительство на 100 процентов выполнили свои обязательства, и мы уже получили деньги».

Вице-председатель ДПМ отметил: «Как европарламентарии оценивают политические условия - нам до сих пор непонятны. Мы считаем, есть двойные стандарты».

Деньги – не главное

Комментируя в программе «Пятница с Анатолием Голя» резолюцию Европарламента, Инна Шупак, председатель парламентской фракции ПКРМ, отметила, что главное не в деньгах.

«Главное то, что Европарламент признал захваченный статус молдавского государства, - сказала она. - ПКРМ еще в 2012 году заявила, что узкая группа лиц, олигархи захватили все институты власти. Но Европарламент заявлял, что Молдова – это история успеха. А ЕНП в 2013 сделала все возможное, чтобы повлиять на ЛДПМ, которая вместе с коммунистами могла убрать генпрокурора и спровоцировать досрочные парламентские выборы. Тогда у Молдовы был бы другой путь развития. Но во имя геополитики они не допустили досрочных парламентских выборов, и сейчас европейские институты пожинают плоды».

Вторая важная деталь резолюции, указала Шупак: от Кишинева требуют выполнения рекомендаций Венецианской комиссии и ОБСЕ по вопросу отказа от смешанной избирательной системы.

Почему ДПМ старается снизить важность резолюции Европарламента

Как заявил Владимир Чеботарь, «резолюция принята не в условиях широкого консенсуса, а всего лишь 45 процентами депутатов».

«Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд еще в 2015 году отказался от своих слов о Молдове как захваченном государстве, - отметил Чеботарь. - Недавно он сказал, что «рад прогрессу, который происходит в стране, но сильно огорчен непризнанием выборов, и надо ситуацию подвергнуть экспертизе».

В молдавском парламенте в обсуждении вопросов принимают участие только те, кому это интересно, другие депутаты просто гуляют. При голосовании в первом чтении присутствует 80 человек, и закон принимается голосами 41 депутата из правящего альянса. За принятие резолюции по Молдове в Европарламенте голосовали 66 процентов, присутствующих в зале. Разговоры о ее «неважности» - сказки.

Статья расходов ДПМ на лоббистские компании - миллион долларов

Выводы были сделаны после встречи большой группы евродепутатов с десантом власти и представителями правой оппозиции, обратила внимание Инна Шупак: «Непонятно, почему ДПМ впервые отказалась участвовать в сессии ПАСЕ, если генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд столь позитивно настроен к ДПМ. На заседании ПАСЕ Ягланду задавали жесткие вопросы относительно фактов коррупции членов ПАСЕ от Азербайджана. Ему напомнили, что он знал об этом в 2014 году, но смолчал. На что Ягланд ответил, что об этом он написал в «Гардиан».

С Ягландом и другими депутатами Европарламента перед принятием резолюции по Молдове встречались представители ДПМ Филип, Канду, Чеботарь, но принятая декларация осуждает действия власти. Статья же расходов ДПМ на лоббистские компании составляет миллион долларов. Чем же занимаются эти лоббистские компании?».

ЕНП объявляет ДПМ войну

Политолог Эрнест Варданян в программе «Главный вопрос» на канале НТВ- Молдова отметил: по данным информированного источника в Брюсселе, после отмены результатов выборов Европейская народная партия объявляет ДПМ войну.

«У ДПМ в Брюсселе есть сильные лоббисты – румынские социал-демократы, - отметил Варданян. - Но в целом Европа ослабла. Ее еще по-прежнему считают флагом, на который многие ориентируются. Но есть город на холме за океаном, и если президент Трамп расправит свои крылья, то либеральным кругам не поздоровится. А либеральные круги Европы - первые лоббисты молдавской власти. Внешняя политика США, и это будет касаться Молдовы, будет зависеть от встречи Трампа и Путина и от промежуточных ноябрьских выборов в конгресс».

«Нам с Нэстасе было бы весело: мы бы считали, сколько у него стоят шнурки и ботинки»

КС в 2016 году принял решение о результатах президентских выборов и четко обозначил три условия, которые влекут за собой признание выборов недействительными. Ни одного из этих условий не было в случаях местных выборов в Кишиневе.

Но Владимир Чеботарь так не считает: «В процессе выборов кишиневского примара есть явные, наглые нарушения, и те, кто нарушил, это признают. Сам факт этого влияния достаточен для того, чтобы не признавать эти выборы. В Кодексе о выборах написано, что нарушения, которые привели к значительным изменениям исхода голосования, обязывают суд признать выборы недействительными. Я не исключаю, что кандидат так и хотел. Он постоянно нарушал, что все, что можно нарушать в этом процессе. Юстиция не поддалась давлению, ей можно аплодировать. В парламенте будет создана группа, чтобы изменить законодательство…».

С политической точки ДПМ было выгодно, чтобы результаты выборов были признаны, говорит министр юстиции: «Плохое управление городом принесло бы Нэстасе политические потери. По мнению моих коллег, нам с Нэстасе было бы весело: мы бы считали, сколько у него стоят шнурки, ботинки, когда он пришел на работу, с кем встретился и как…».

Почему членов Демпартии считают сказочниками

«В кулуарах некоторые представители Европарламента называют членов ДПМ сказочниками,- заявила Инна Шупак. - Теперь понятно, почему! Вам не верит большинство членов партии, об этом они говорят в кулуарах парламента. Многие не поняли, зачем нужно было не признавать выборы примара, когда была высокая вероятность того, что первый транш из 100 миллионов ЕС уже мог выделить в июле. А это была личная прихоть и эмоция Плахотнюка. Ни никто из членов ДПМ ему ничего не говорит».

А что с законопроектом об изменении избирательной системы?

Коммунисты предупреждают, что это новая схема ДПМ, ее цель - установление контроля в новом парламенте: «Резолюция ЕП важна тем, что ДПМ вовремя получила по рукам, чтобы схему, подобную кишиневской, не применили в 51 округе на парламентских выборах».

ДПМ – не партия

ДПМ уже нельзя называть ни проевропейской, ни демократической, ни даже партией, считает директор института стратегических инициатив, бывший замминистра иностранных дел Андрей Поповю

«Можно сделать три вывода: ДПМ - это самопровозглашенная проевропейская партия, которая позволяет себе не соблюдать все основные принципы ЕС, - говорит он. - Второе - название «ДПМ» уже не несет никакого смысла. И последнее: о ДПМ уже нельзя говорить как о партии в классическом смысле, это ширма, за которой стоят интересы группы заинтересованных лиц или даже индивидуальные интересы одного человека - ее председателя».



По словам Попова, «решение о непризнании выборов принадлежит не судам, оно принято благодаря координатору правящей коалиции»: «Плахотнюк хочет показать, что он невероятно силен, что ему не страшны ни Россия, ни США, ни Европа, ни молдавское общество, и на какой бы он шаг не решился, все сойдет ему с рук».

Политолог Игорь Боцан отметил, «что резолюция Европарламента чрезвычайно четко расставляет акценты, не оставляя ДПМ места для маневра: она не может больше позиционировать себя как проевропейская партия». Он подчеркнул, что ДПМ перед выбором: с каким посылом готовиться к парламентским выборам, «потому что в ее проевропейский вектор вряд ли уже можно поверить».