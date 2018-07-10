Наиболее важные документы о деятельности столицы будут переведены на русский язык

Команда волонтеров Партии социалистов обеспечит, начиная с 9 июля, перевод на русский язык наиболее важных документов и другой соответствующей информации, касающейся муниципалитета. Объявление сделал лидер фракции ПСРМ в Кишиневском муниципальном совете Ион Чебан в ходе пресс-конференции, передает IPN.

Советник сказал, что мера предпринимается для обеспечения более широкого доступа горожан к информации, представляющей общественный интерес. Вместе с тем, он отметил, что это объективная необходимость, вытекающая из постоянных дискуссий с жителями Кишинева. По его словам, они постоянно обращают внимание на то, что, не зная достаточно хорошо государственный язык, сталкиваются с серьезными проблемами в отношениях с муниципалитетом, или когда хотят узнать информацию, касающуюся деятельности примэрии.

Ион Чебан добавил, что речь не идет о политических или избирательных вопросах, как поспешили некоторые лица охарактеризовать данную инициативу в ходе предвыборной кампании. „Наш долг обеспечить всем гражданам доступ к исчерпывающей информации, независимо от указанных аспектов. И, видя, что муниципалитет не делает никаких действий в связи с этим, мы решили решить данную проблему собственными силами”, - сказал Ион Чебан.

По его словам, в краткосрочной и среднесрочной перспективе будет определена возможность перевода сайта столичной примэрии на английский язык для обеспечения доступа к информации и пользователям из-за рубежа.