Министерство экономики и инфраструктуры определило инвестора, который будет строить комплекс «Аrena-Сhișinău», но название компании держится в секрете. Как передает агентство «ИНФОТАГ», министерство сообщило о завершении тендера, который проводился без конкуренции – с участием одной компании.

У заинтересованных компаний было в распоряжении два месяца на подачу предложений, но только одна проявила интерес. Для участия в конкурсе необходимо было заплатить взнос в 5000 евро, а предложение должно было содержать банковскую гарантию на 100 тысяч евро. В пятницу, комиссия вскрыла предложение компании. Члены комиссии утверждают, что подписали соглашение о конфиденциальности, поэтому не могут сообщить название компании, которая победила в конкурсе».

Ориентировочная стоимость проекта «Аrena-Сhișinău» составляет около 50 миллионов евро. Предполагается, что деньги будут инвестированы компанией-победителем, а государство будет возмещать ей затраты в течение 10 лет из доходов, полученных от деятельности арены и из государственного бюджета.

О планах строительства комплекса объявил председатель парламента Андриан Канду, который в середине марта представил по этому поводу проект Демократической партии. Он же представил в парламенте законопроект о выведении из категории сельхозугодий 70 гектаров земель в Ставченах.

Документ приняли сразу в двух чтениях, после чего правительство сообщило, что на строительство спортивного сооружения будет выделено только 10 гектаров, а остальные 60 будут предоставлены инвестору для «развития инфраструктуры». Это вызвало сомнения со стороны гражданского общества, которые увидели в проекте «коррупционную составляющую».

Гражданские активисты также обратили внимание то, что в постановлении правительства говорится о том что для реализации проекта «Arena Chisinau» будет создана фирма, на счета которой государство переведет около 200 млн леев: половину в этом году и вторую половину — в следующем. Эти деньги должны составить 25% общей суммы инвестиций в проект. В то же время, представляя проект Андриан Канду сказал, что взнос государства составит всего 100 млн. леев (менее €5 млн.), которые уже включены в бюджет на 2018 год.