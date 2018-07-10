МИДЕИ рассказало, отношения с какими странами для нас приоритетны и почему мы должны уйти от образа МССР

Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски обозначил приоритеты Молдовы во внешней политике.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом шла речь на заседании послов Молдовы за рубежом, которое открылось в понедельник в МИДЕИ.

Заседание, которое является традицией во внешнеполитических ведомствах большинства стран, в Молдове не проводилось с 2012 года. Министр заявил, что теперь оно вновь будет проводиться ежегодно.

По его словам, "необходимо углублять и диверсифицировать диалог со странами Европейского союза, реально оценивая их отношение к Молдове, которое часто колеблется от безоговорочной поддержки до формальных взаимоотношений".

"Не считая Румынии, которая оказывает безоговорочную поддержку, Польша, Эстония, Латвия, Литва и Болгария являются странами, которые проявляют твердую позицию по вопросу поддержки Молдовы. Необходимо углубить отношения с Германией и Францией, поскольку они играют особую роль в ЕС. В этих странах желательно установить личные отношения с ответственными лицами, которые принимают решения. Также необходимо установить более тесные контакты посольствам Молдовы в Швеции, Нидерландах, Чехии, Австрии, Ирландией", - отметил министр.

По его словам, необходимо продолжить работу над заключением соглашения о свободной торговле со странами, которые работают в рамках Соглашений о зоне свободной торговли с Евросоюзом (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария - "И."), в особенности - со Швейцарией.

Ульяновски подчеркнул, что "улучшение взаимоотношений с соседями является абсолютными приоритетом для достижения национальных задач на международном уровне".

"Румыния, естественно, является самым надежным союзником Республики Молдова, искренне заинтересована в нашем продвижении по пути европейской интеграции, модернизации и стабильности нашей страны. А Украина, с которой нас связывают общие проблемы и стремления, заинтересована в успешном сотрудничестве по пограничному контролю, урегулированию приднестровского конфликта и т. д.", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что "стратегический диалог РМ-США следует всецело продолжать выполнять, основными направлениями сотрудничества являются укрепление двустороннего политического диалога, активизация торгово-экономических связей, освоение помощи США и осуществление демократических и структурных реформ". По его словам, взаимоотношения с Канадой демонстрируют позитивную динамику и выражаются в укреплении политического диалога на высшем уровне.

Ульяновски сказал, что дипломатам следует приложить усилия для деполитизации экономических взаимоотношений со странами СНГ, обратив внимание на постоянное снижение объемов торговли с членами Содружества. Он высказался за нормализацию отношений с Россией, отметив, что "это должно происходить естественным образом с соблюдением принципов международного права, Устава ООН и принятия наших стратегических решений в качестве субъекта на международной арене". "В отношениях с Российской Федерацией нет другой альтернативы, кроме постоянного диалога, он должен быть скоординированным, основанным на национальных интересах соблюдения национального суверенитета и интеграции в ЕС. Россия может видеть в Молдове связующее звено между Востоком и Западом", - сказал Ульяновски.

Министр также подчеркнул важность сотрудничества со странами Южного Кавказа и Ближнего Востока, в особенности с Израилем, опыт которого в обеспечении безопасности должен быть изучен, и с Турцией - в контексте Соглашения о свободной торговле между двумя странами.

По его словам, взаимоотношения с Японией начинают давать конкретные результаты в виде поддержки и бизнеса, а также грантов и льготных кредитов для ключевых отраслей Молдовы.

"Вклад Японии в создание рабочих мест должен не только сохраниться, но и приумножиться. У нас уже есть удачные примеры японских компаний Fujikura и Sumitomo. Схожие результаты должны быть достигнуты и с Южной Кореей, Сингапуром, Индией, Индонезией и другими странами региона. Мы хотим видеть конкретные дипломатические шаги для включения Молдовы в формат 16+1 (Формат сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы и Китая - "И.") и в проект нового "Шелкового пути"", - отметил он.

Министр также затронул вопрос экономической дипломатии, подчеркнув, что "каждая дипломатическая миссия должна ставить четкие цели по продвижению торговли, привлечению инвестиций и разработке конкретной торгово-экономической повестки дня с краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными целями".

"Продвигаемые миссиями торгово-экономические цели должны иметь завершенность, деятельность в этой области не должна превращаться в механическую работу, предназначенную для реагирования на чрезмерную бюрократическую деятельностЬ. В многостороннем плане Республике Молдова необходимо четко определить цели страны. ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, МОФ, форматы многостороннего регионального сотрудничества, ГУАМ должны стать постоянными платформами с большей видимостью для репозиционирования Республики Молдова в глобальной и региональной системе ценностей", - подчеркнул Ульяновски.

Он сообщил, что в настоящее время обсуждается открытие новых посольств в Аргентине, Гане и Индии.

"Дипломатическое присутствие Республики Молдова в этих странах обеспечит большую поддержку в рамках международных форумов", - считает министр.

Ульяновски призвал дипломатов "продвигать новый образ Молдовы как государства, принадлежащего к западной цивилизации".

Анализируя результаты работы дипломатических миссий в последний период, глава МИДЕИ подчеркнул, что "посольства должны работать над тем, чтобы отдалять Республику Молдова от образа бывшего советского государства".

"Другими словами, мы должны сделать все для того, чтобы оставить в прошлом образ, страны с переходной идентичностью, который еще сохраняется, и утверждаться как государство, принадлежащее к западной цивилизации, части европейской семьи. Первостепенной важностью является продвигать Молдову страну, ассоциированную с ЕС, приобщающуюся к европейским стремлениям с желанием продвигать реформы и укреплять правовое государство. Дипломатия должна работать над признанием необратимым европейского призвания РМ, независимо от региональных изменений или геополитических требований региональных сил", - подчеркнул Ульяновски.

По его словам, имидж страны должен строиться "исходя из перспективы правового государства, законодательства и национального интереса".

"Основные акценты во внешней политике должны делаться на европейскую интеграцию, двусторонний, региональный и международный диалог, национальную безопасность, реинтеграцию страны, подготовку национальных дипломатических кадров, в том числе создание Национального дипломатического института. Европейская интеграция остается самой актуальной целью краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективы, представляя собой красную нить молдавской внутренней и внешней политики",- заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он признал, что "продвижение по пути европейской интеграции невозможно сделать в условиях отсутствия доверия, такая ситуация нуждается в изменении".

"И это изменение невозможно сделать только в Брюсселе. Плодотворную деятельность надлежит развивать в столицах государств-членов путем точного, постоянного и согласованного контакта с представителями власти и факторами влияния в странах аккредитации в европейском пространстве", - отметил дипломат.

Говоря о реинтеграции страны, министр подчеркнул, что молдавские дипломаты за рубежом должны укрепить убежденность в том, что "урегулирование приднестровской проблемы будет достигнуто исключительно мирными политическими средствами, путем переговоров".

"Также необходимо отметить, что реинтегрированное молдавское государство будет жизнеспособным и функциональным, в качестве стратегического выбора своей внешней политики будет стоять принцип нейтралитета и цель европейской интеграции, закрепленные в Конституции", - подчеркнул Ульяновски.

Ежегодная встреча молдавской дипломатии, организованная после шестилетнего перерыва, направлена на изучение вопросов, связанных с деятельностью дипломатических миссий, повышением их эффективности, осуществлением внешней политики и установлением новых задач и приоритетов на краткосрочный и среднесрочный период. Повестка дня трехдневного заседания послов включает встречи участников с премьер-министром Павлом Филипом и членами правительства, председателем парламента Адрианом Канду, президентом Игорем Додоном и другими руководителями государственных структур.