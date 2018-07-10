Майе Санду пришлось спасаться позорным бегством от сторонников Илана Шора

Во время пресс-конференции, организованной представителями ППДП, ПДС и ЛДПМ, произошел скандальный инцидент.

В зал попытался попасть мужчина, который хотел передать документы Майе Санду. Однако она отказалась их принимать. Аналитик Оазу Нантой и приближенные Санду грубо вытолкнули непрошеного визитера из зала.

Пресс-конференция, которую Санду и Нэстасе организовали по итогам визита в Страсбург, прошла за закрытыми дверями. Протестующие попросили Санду выйти к ним после мероприятия.

Она пообещала это сделать, однако затем испугалась отвечать на неудобные вопросы и спешно ретировалась через запасную дверь. Всё это время более 10 женщин скандировали в коридоре: «Долой Майю Санду». За протестующими присматривали телохранители Нэстасе и Санду.

Андрей Нэстасе объяснил позорное бегство тем, что в коридоре находились "политические провокаторы". По мнению лидеров правой оппозиции, этих людей на пресс-конференцию прислал примар Оргеева Илан Шор. Оппоненты хотели передать Санду предварительное заявление, которое вызвано нападками Санду на партию Shor.

Скандал между политиками возник после того, как Майя Санду попыталась опротестовать выборы в коммуне Жора де Мижлок. Она поставила под сомнение победу кандидата партии «Шор» Марины Таубер. Примар Оргеева назвал Санду орущей истеричкой.

Шор обратился в суд и в правоохранительные органы с жалобами на дискриминационное поведение Майи Санду. Он обвинил Санду в систематическом запугивании и оскорблении его соратников по этническим признакам и политическим убеждениям.