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Политика
Авторы сценария с непризнанием выборов ожидали более жесткой реакции Влада Плахотнюка
10.07.2018

Демократическая партия считает резолюцию европейских парламентариев, которые просят Европейскую Комиссию приостановить предоставление макрофинансовой помощи Республике Молдова политической, единственной целью которой является поддержка интересов непарламентской оппозиции в преддверии парламентских выборов 2018 года.

Даже если молдавские демократы посчитали это политическое действие большинства ЕНП некорректным, они заявили, что останутся верными процессу реформирования и внедрению передового опыта западных стран в Молдове. Об этом пишет в своем личном блоге журналист Виктор Никитуш.

По его словам, «на пресс-конференции руководства Демократической партии чувствовалось разочарование». «Это естественно, потому что болезненные реформы, утвержденные парламентским большинством, и внедряемые правительством, не дадут немедленных результатов, на это потребуется время. Только вот 2018 год – это год выборов, и демократы хотят набрать достаточно избирательных дивидендов, чтобы остаться у власти и после парламентских выборов», – отмечает он.

По его мнению, «речь идет о будущей конфигурации власти». «Резолюция, продвинутая биномом Санду/Нэстасе, призвана наказать Демократическую партию, и увеличить налоговое бремя, чтобы люди проголосовали за этих двоих».

Ответом Плахотнюка стало заявление о продолжении реформ. И это не приостановление процесса реформирования, а выполнение всех обязательств в связи с решением проблем граждан, чтобы они поскорее ощутили положительные перемены и экономический рост», – утверждает Виктор Никитуш.

Он уверен, что «авторы сценария с непризнанием выборов ожидали более жесткой реакции Влада Плахотнюка на решение Европейского парламента». «Вероятно, они хотели бы, чтобы, как утверждал премьер-министр Филипп, политика вмешалась в правосудие, или чтобы было объявлено о приостановлении реформ. Этого не произошло. Молдавские демократы модернизируют Молдову и не отклонятся от европейского стратегического курса», – отмечает журналист.

Кристина Пендя


 
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