Демократическая партия считает резолюцию европейских парламентариев, которые просят Европейскую Комиссию приостановить предоставление макрофинансовой помощи Республике Молдова политической, единственной целью которой является поддержка интересов непарламентской оппозиции в преддверии парламентских выборов 2018 года.

Даже если молдавские демократы посчитали это политическое действие большинства ЕНП некорректным, они заявили, что останутся верными процессу реформирования и внедрению передового опыта западных стран в Молдове. Об этом пишет в своем личном блоге журналист Виктор Никитуш.

По его словам, «на пресс-конференции руководства Демократической партии чувствовалось разочарование». «Это естественно, потому что болезненные реформы, утвержденные парламентским большинством, и внедряемые правительством, не дадут немедленных результатов, на это потребуется время. Только вот 2018 год – это год выборов, и демократы хотят набрать достаточно избирательных дивидендов, чтобы остаться у власти и после парламентских выборов», – отмечает он.

По его мнению, «речь идет о будущей конфигурации власти». «Резолюция, продвинутая биномом Санду/Нэстасе, призвана наказать Демократическую партию, и увеличить налоговое бремя, чтобы люди проголосовали за этих двоих».

Ответом Плахотнюка стало заявление о продолжении реформ. И это не приостановление процесса реформирования, а выполнение всех обязательств в связи с решением проблем граждан, чтобы они поскорее ощутили положительные перемены и экономический рост», – утверждает Виктор Никитуш.

Он уверен, что «авторы сценария с непризнанием выборов ожидали более жесткой реакции Влада Плахотнюка на решение Европейского парламента». «Вероятно, они хотели бы, чтобы, как утверждал премьер-министр Филипп, политика вмешалась в правосудие, или чтобы было объявлено о приостановлении реформ. Этого не произошло. Молдавские демократы модернизируют Молдову и не отклонятся от европейского стратегического курса», – отмечает журналист.

Кристина Пендя