Общество Миллионеры-должники: Топ-10 молдавских политиков с самыми большими долгами У некоторых счет по задолженностям идет на десятки миллионов леев. Мы часто возмущаемся солидным зарплатам молдавских чиновников. Зачастую наши возмущения справедливы. Но знаете ли вы, что молдавские политики и бизнесмены, при всем их доходе, имеют миллионные задолженности? По крайней мере, некоторые из них. О такой десятке мы вам и расскажем, ссылаясь на официальные декларации о доходах и имуществе за 2017 год. 1. Илан Шор Заработал: 909,628.31 лей Задолжал: 57,294,613.40 леев Доход мэра Оргеева в 2017 составил 909,628.31 леев. Политик заработал на должности мэра 34 тысячи леев, а еще 2 млн 946 тысяч 579 российских рублей он получил как индивидуальный предприниматель. 2. Геннадий Сажин Заработал: 246,925.14 леев Задолжал: 4,050,000.00 леев Директор Агентства по техническому надзору взял несколько кредитов, два из них (по 1,2 млн леев) в 2018 году. Третий — на 1,65 млн он взял в 2011-м. Возвращать их нужно будет к 2030 и 2031 году соответственно. 3. Михаела Якоб Заработала: 275,847.92 леев Задолжала: 2,809,226.99 леев Эта цифра по задолженности замначальника Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии Кишинева - приблизительная. Такова она потому, что переведена в молдавские леи, хотя займы чиновница брала в евро. В 2017 году она взяла кредиты в размере 16 тысяч евро, 30 тысяч евро и 315 тысяч молдавских леев. А годом ранее взяла еще 74,4 тысячи евро. 4. Игорь Додон Заработал: 506,406 леев Задолжал: 1,477,000 леев Это сумма кредита, который взял глава государства в 2013 году (тогда у него, разумеется, была другая должность). На эти деньги политик приобрел дом. Вернуть кредит нужно до 2028 года. 5. Юрий Оника Заработал: 675,792.67 леев Задолжал: 1,348,000.00 леев В 2016 году глава НАРЭ взял несколько кредитов — один на 200 тысяч леев (до 2019 года). Другой — на 1 млн 148 тысяч леев (до 2029 года). 6. Ион Друцэ Заработал: 426,530.52 леев Задолжал: 1,044,475.00 леев Ион Дрэцэ был назначен председателем Высшей судебной палаты в апреле 2018 года. Причем он был единственным кандидатом, участвовавшим в конкурсе на эту должность. Его доходы в 2017 году составили 426,530.52 леев. Указанная задолженность — кредит, который он взял в 2016 году (50 тысяч евро). Вернуть его надо будет к 2022 году — году, когда истечет его мандат главы ВСП. 7. Виорика Кэраре Заработала: 2,743,377.26 леев Задолжала: 814,585.61 Госпожа Кэраре — председатель Совета по конкуренции. На этой должности она заработала в 2017 году 257 195 леев. Еще 99 840 леев (румынских) она получила за работу в университете румынского города Сибиу. Вы спросите: откуда тогда остальной доход? Объясняем: Виорика Кэраре в 2017 году продала два сельскохозяйственных участка, и еще два участка с жилыми домами. Задолженность у нее по кредитам, взятым в 2017 году. 8. Валентина Булига Заработала: 395,477.00 леев Задолжала: 759,884.50 леев Задолженность у депутата — по трем кредитам: на 10 тысяч евро, на 60 тысяч леев и на 100 тысяч леев. Один из них нужно погашать до 2020 года, два других — до 2025. Любопытно, что изначальная стоимость кредита, взятого в 2012-м году была 35 тысяч евро, если сравнивать с декларацией о доходах за 2014 год, а не 10 тысяч. Кроме того, в той же декларации был указан кредит от 2014 года — только не на 60 тысяч леев, а на 100. 9. Андриан Канду Заработал: 210,282 лея Задолжал: 500 000 леев Председатель молдавского парламента взял два кредита в 2013 году — по 250 тысяч леев. Погашать их он должен до 2019 года. 10. Сильвия Раду Заработала: 58,196.47 леев Задолжала: 500 000 леев За работу в мэрии Кишинева Сильвия Раду получила в 2017 году только 13 тысяч леев, около 45 тысяч — зарплата в компании Radu-Agro S.R.L. Задолженность у нее только по одному кредиту, взятому в 2013 году — погашать его надо тоже до 2019 года. РОМАН ВЛАДИМИРОВ

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