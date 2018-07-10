Под кинотеатром «Патрия» в Кишиневе могут быть спрятаны сокровища!

Владелец здания Виктор Шелин и археолог Марк Ткачук обсудят возможность проникновения в тоннели, которые были обнаружены.

Владелец сети кинотеатра «Патрия» Виктор Шелин опубликовал в соцсетях пост следующего содержания: «Обращаюсь к главному археологу страны: под кинотеатром «Патрия» обнаружены старинные тоннели, по которым в полный рост может проехать всадник на коне! Прошу сообщить, для чего стоили эти тоннели и куда они ведут?

Если нет ответов на эти вопросы, предлагаю начать археологические раскопки, мы берем расходы на себя и если будет что-то интересное, откроем музей для всех граждан и гостей столицы!»

Мы позвонили Виктору Шелину, чтобы узнать подробности из первых рук.

- Это общественный факт, не секрет! - усмехается Виктор Петрович. - Тоннели были обнаружены несколько лет назад при последней реконструкции кинотеатра, когда мы сделали три зала. Строители стали копать, наткнулись на пустое отверстие, спустились вниз, а там — огромный тоннель! Старинный, выложенный старинным камнем... Он выходит возле бывшего кафе «Гугуцэ». Потом он обвалился... Были обнаружены во много ярусов другие различные тоннели. Мы приглашали тогда специалистов...

- Четыре года назад мы меняли канализацию и при протягивании новой системы в районе угла кафе «Гугуцэ» наткнулись на свод, - рассказывает директор кинотеатра «Патрия-Лотяну» Михаил Чебан. - Рабочие его разбили, под ним оказалась плитка бетонная, за которой пустота. Но они туда не лезли., зарыли землей и все. А под самим кинотеатром, я интересовался в архивах, с 1819 года находились три этажа, которые зарыли после войны

- Мы договорились с Виктором Шелиным, посмотрим, что будем делать. - говорит «Комсомолке» Марк Ткачук. - Я завтра туда подойду и посмотрю, что там.

- Что это могут быть за тоннели?

- Виктор мне сказал, что они идут в сторону бульвара Штефана чел Маре и в сторону «Гугуцэ». Было здание Дворянского собрания из которого, собственно, и было перестроено здание «Патрии» на том же фундаменте. Это подвалы того же здания. Такие вещи под улицами, сообщающиеся переходы, были в Кишиневе.

- Может, там что-то ценное находится?

- Да Бог его знает! Это всегда интересно, потому что это консерва времени, понимаете? Какие-то предметы обихода, документы, все, что угодно может быть...

- И сокровища?

- Конечно, возможно1 Город постоянно находился в состоянии различного рода нашествий. А в эти времена как раз клады и закапываются, сокровища прячутся, когда возникает какая-то угроза. Вспомните, в XX веке, сколько всего пришлось пережить нашему городу...

ЛЕОНИД РЯБКОВ