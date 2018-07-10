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О следующем шаге Влада Плахотнюка
10.07.2018

«Бином Санду/Нэстасе, лидеры новых молдавских правых, хотели подорвать международное доверие к Владу Плахотнюку и официальным представителям Республики Молдова. Некоторые скажут, что им это удалось. Но я не согласен», – пишет в своем блоге журналист Виктор Никитуш.

По его мнению, «доверие к молдавским властям нужно было подрывать перед днем принятия ООН резолюции о выводе российских войск с приднестровской территории и перед визитом Павла Филипа в Госдеп». «Решение ООН было в пользу Республики Молдова. Павел Филип был принят в Государственном департаменте США. Американские чиновники недоумевали, когда узнали о непризнании результатов выборов, но все-таки высказались за углубление молдавско-американского стратегического диалога. Одно из самых больших посольств США будет построено в Кишинэу, а американские компании выразили готовность вложить средства в нашей стране. МВФ и ВБ перечислили Молдове деньги», – отмечает источник.

Виктор Никитуш утверждает, что «расчет Нэстасе/Санду (или других) не совпал с расчетом Вашингтона». «Параллельно с внедрением реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС, молдавские власти получили возможность углубления стратегического диалога с США. Географическое расположение Молдовы является важным в укреплении оси Варшава – Бухарест, проекта Intermarium. Рост экономического присутствия США в Республике Молдова должен стать следующим ответом Демократической партии на Резолюцию парламента Европейского союза», – утверждает журналист.

Кристина Пендя


 
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