Смена формы правления в Турции произошла при участии Игоря Додона с женой

Игорь Додон вместе с женой Галиной стали почетными гостями на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Молдовы и его супруга оказалась в первом ряду приглашенных в Турцию политиков и глав государств. Через несколько мест от них сидел глава правительства России Дмитрий Медведев.

Церемония инаугурации прошла на площади возле президентского дворца в столице Турции Анкаре. В своем выступлении Эрдоган пообещал быть достойным лидером для всех жителей страны. Переизбранный президент Турции заверил граждан в великом будущем государства.

- Новая Турция сделает ставку на прорыв по всем направлениям, от демократии и сферы соблюдения прав человека до экономики и крупных инвестиций. Она укрепит свою мощь, продолжит развивать оборонную промышленность и будет стоять на страже своих границ, - заявил Реджеп Эрдоган.

Главным внутриполитическим последствием выборов стал переход от парламентской к президентской республике. Эрдоган будет наделен полномочиями распускать парламент, назначать правительство и предлагать кандидатуры на посты судей. Президент Турции назвал эту конституционную реформу «новым этапом» истории страны.

- Мы начинаем здесь новый этап нашей истории, перейдя к президентской системе. Это новый этап новой Турции, - отметил Эрдоган во время своего выступления.

Инаугурация президента Турции превратилась в неформальный саммит для глав государств и правительств, прибывших в Анкару. В столицу Турции, помимо Игоря Додона и Дмитрия Медведева, прилетели руководители многих государств.

Игорь Додон в кулуарах инаугурационной церемонии провел встречу c Дмитрием Медведевым, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, а также другими главами государств и премьер-министрами.

25 июня ЦИК Турции официально объявил Реджепа Тайипа Эрдогана победителем на выборах президента страны.Он получил 52,595% голосов. За его главного соперника, Мухаррема Индже, проголосовали только 30,64% пришедших на выборы граждан Турции.