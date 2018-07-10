Обещанная еще в 2014 году онлайн-запись к семейному врачу скоро станет возможной

Запуск АИС ПМП, которая предполагает онлайн-запись к семейному врачу, был объявлен еще в конце 2014 года. Несмотря на то, что уже тогда было объявлено, что система работает, сегодня онлайн-запись к семейному врачу все еще невозможна.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты находится на стадии завершения подготовительных работ и сдачи в эксплуатацию Автоматизированной информационной системы первичной медицинской помощи (АИС ПМП), которая предполагает онлайн-запись к семейному врачу и разработку электронной карточки пациента.

В процессе доработки находится и документация, связанная с управлением и эксплуатацией АИС ПМП. Для этих целей в государственном бюджете предусмотрено почти 6 миллионов лей.

В ответе на запрос агентства IPN, министерство сообщает, что в настоящее время находится в процессе рассмотрения и решения ряд вопросов, касающихся сдачи в эксплуатацию АИС ПМП. В целях адаптации нормативной базы к требованиям, касающихся реализации информационных систем, которые включают обработку персональных данных, были внесены изменения и дополнения в постановление правительства, принятое в июле 2017 года, а АИС ПМП становится, таким образом, составной частью медицинского регистра.

В результате дискуссий с представителями национального центра по защите персональных данных, министерство разработало инструкцию об управлении пользователями в рамках АИС ПМП. В то же время находится в процессе доработки проект инструкции о порядке учета информационных объектов медицинского регистра.

Исходя из того, что АИС ПМП является одной из крупнейших государственных информационных систем (включает персональные данные жителей Республики Молдова, иностранных граждан, лиц без гражданства, конфиденциальную информацию о несовершеннолетних, о состоянии здоровья, данные, которые могут представлять особые риски для прав и свобод лиц), министерство утвердило политику безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.