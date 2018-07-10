МВФ повысил прогноз экономического роста Молдовы до 3,8%

МВФ изменил прогноз экономического роста в Молдове на текущий год. По новым оценкам, он составит 3,8%. В конце прошлого года эксперты фонда рассчитали рост экономики в нашей стране на уровне трех процентов.

Согласно прогнозам МВФ, ВВП Молдовы составит в нынешнем году 163 миллиарда леев. Предыдущие расчеты не превысили 160 миллиардов.

Несколько дней назад Международный валютный фонд выделил Молдове очередной транш финансовой помощи в размере 34 миллионов долларов.