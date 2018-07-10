В Кишинёве открылось единое окно по управлению и выдаче разрешительных документов

Экономическим агентам больше не придётся часами сидеть в кабинетах государственных учреждений, тратя время и деньги, чтобы получить разрешительные документы. С сегодняшнего дня, 9 июля, они смогут делать это посредством Интернета, в любое время и независимо от места пребывания, с помощью Автоматизированной информационной системы производства и выдачи разрешительных документов (SIA GEAP), которая была запущена в Кишинёве, передаёт IPN.

По словам директора Агентства государственных услуг Серджиу Райляна, внедрение платформы позволит унифицировать процесс выдачи разрешительных документов, независимо от специфики выдающих государственных органов. Процедуры выдачи разрешительных документов будут стандартизированы для всех государственных учреждений. SIA GEAP станет централизованным звеном, связывающим государственные органы между собой и координирующим их работу.

Как отметил Серджиу Райлян, если до сих пор подать заявку на получение разрешительных документов можно было только в офисах выдающих государственных учреждений и только в бумажном формате, что весьма неудобно, то после запуска системы экономический оператор будет подавать заявку лишь на сайте и являться в офис выдающего органа только один раз – для получения лицензии или разрешения.

Автоматизированная информационная система производства и выдачи разрешительных документов была разработана при поддержке Всемирного банка, и в дальнейшем ею будет управлять Министерство экономики и инфраструктуры.