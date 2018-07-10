Мировые бренды Louis Vuitton и Tommy Hilfiger судятся с кишиневским магазином

Причиной для обращения в суд стала неправомерная, по мнению истцов, торговля товаром их компаний.

В частности, истцы потребовали запрета неавторизованного использования марок Louis Vuitton и Tommy Hilfiger в коммерческих целях в любом виде, передачи им ответчиков всей информации о происхождении товара, передачи самого товара для последующего уничтожения, а также подписания с ними контракта, передает aif.md со ссылкой на bizlaw.md.

Помимо этого, были выдвинуты требования непосредственно денежного характера: выплата материального ущерба – по 211.490 леев каждой фирме, выплата морального ущерба – по 211.490 леев каждой фирме, а также оплата всех прочих расходов.

В ходе рассмотрения дела в суде по запросу истца судебный исполнитель сделал контрольную закупку в магазине ответчика, приобретя пару брюк марки Louis Vuitton. Впоследствии было констатировано, что брюки являются подделкой. Признаки подделки впоследствии нашли и в товаре под маркой Tommy Hilfiger. Впоследствии часть требований была разрешена между истцами и ответчиком без суда.

Суд первой инстанции одобрил иск частично. Так, ответчику запретили неавторизованное использование с коммерческой целью продукции Louis Vuitton и Tommy Hilfiger и обязали оплатить судебные издержки в размере 2,5 тысячи леев. В остальной части иска было отказано. Впоследствии Апелляционная палата также подержала это решение, однако оно еще может быть оспорено в Высшей судебной палате.