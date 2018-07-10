Все населенные пункты Молдовы подключат к водопроводу

В ближайшие пять лет к системе водоснабжения и канализации подключат все населенные пункты страны. Демократическая партия запускает новый национальный проект по улучшению инфраструктуры. По словам вице-председателя ДПМ Владимира Чеботаря, план программы разработает правительство.

"Мы намерены разработать календарный план на ближайшие 3-5 лет, с учетом ситуации в каждом отдельном населенном пункте. И в приоритетном порядке обеспечить эти пункты проточной водой, и провести канализацию. Это будет многолетняя программа", - сказал вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь.

Внедрять программу планируют со следующего года. В феврале этого года правительство уже запустило подобный проект. Связан он с ремонтом дорог. С инициативой выступил лидер ДПМ Влад Плахотнюк.

До конца года власти намерены восстановить 1200 километров местных дорог. Стоимость работ превысит полтора миллиарда леев.