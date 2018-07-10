Инициатива ДПМ по повышению зарплат является популистской, вице-председатель ПППДП

Заместитель председателя ПППДП Александру Слусарь утверждает, что инициатива ДПМ по повышению заработной платы сотрудников примэрий на 50% – это не что иное, как циничная популистская акция. По его словам, за счёт повышения зарплат и выделения из государственного бюджета лишь 26 миллионов леев власть пытается компенсировать отсутствие реформ в области местного управления и миллиарды леев, недополученные населёнными пунктами, передаёт IPN.

„Ни за семь лет, находясь в составе всех правящих альянсов, ни за последние два с половиной года единоличного правления, Плахотнюк и его шайка любителей наживы не сделали ничего для финансовой и административной децентрализации страны. Более того, режим сделал всё возможное, чтобы превратить Молдову в чрезмерно централизованное государство”, - написал Александру Слусарь в социальной сети.

По его словам, в настоящее время местные власти сталкиваются с целым рядом проблем, начиная с того, как осуществляется управление специальными фондами для регионов госслужащими на центральном уровне, и как средства распределяются по политическим критериям, и заканчивая отсутствием регистрации за местными органами власти и паспортизации большинства зданий, земельных участков и озёр, находящихся в административно-территориальных единицах.

Александру Слусарь считает, что от запугивания уголовными делами власть переходит к подкупу лиц, принимающих решения на местах. „Незадолго до парламентских выборов диктатор бросает унизительные крошки нескольким тысячам представителей сёл и городов, зная, что примэрии и в условиях тотальной нищеты пользуются в десятки раз большим доверием, чем нынешняя антинародная власть”, - написал вице-председатель ПППДП.

Во вторник, 10 июля, вице-председатель Демократической партии Владимир Чеботарь озвучил инициативу, предлагающую повысить зарплаты сотрудников органов местного публичного управления, то есть примаров и работников примэрий, главным образом в коммунах, в размере до 50%, начиная с августа этого года.