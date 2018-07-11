Случаи заражения бешенством выросли в три раза

Случаи заражения бешенством, зарегистрированные в первом полугодии, выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Национального агентства общественного здоровья, увеличилось количество животных, больных бешенством – с 12 до 35, а так же количество административных единиц, где выявлены случаи бешенства – с 7 до 20, передает IPN.

В большинстве случаев, бешенство было выявлено у собак (13 случаев), а так же у крупного рогатого скота (9 случаев). Кроме того, бешенство было обнаружено у кошек (7 случаев) и у лис (5 случаев). Зарегистрирован один случай бешенства у козы. Случаи имели место в районах Кэушень, Орхей, Флорешть, Леова, Сорока, Теленешть и Слобозия.

Специалисты агентства отмечают, что болезнь все чаще распространяется среди домашних животных, и это представляет реальную опасность для здоровья их хозяев, особенно детей.

Бешенство это заболевание, вызванное вирусом, который влияет на центральную нервную систему, мозг и спинной мозг, как у животных, так и у людей. Вирус может передаваться через слюну. Люди могут заразиться в результате укусов, как от диких животных, так и от инфицированных домашних животных. Человек, который вступил в контакт с больным животным от бешенства, был ранен или укушен, должен немедленно обратиться к врачу, чтобы быть вакцинированным.