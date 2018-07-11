НПО в области СМИ осуждают ограничение доступа журналистов в здание суда

Неправительственные организации в области СМИ выражают несогласие в связи с недавним распоряжением заместителя председателя Суда Кишинева сектора Центр Геннадия Павлюка, который может создать путаницу и привести к ограничению доступа журналистов в здание суда. НПО требуют от руководства суда пересмотреть распоряжение, передает IPN.

В распространённом заявлении говорится, что распоряжении „О доступе в здание суда”, которое предусматривает, среди прочего, что доступ прессы в залы судебных заседаний будет проходить „с учетом свободного пространства”, было издано 20 июня. В заявлении подчеркивается, что абсолютно новым требованием является то, что пресса должна быть аккредитована Координационным советом по телевидению и радио, несмотря на то, что данная организация не имеет таких полномочий.

В то же время подписанты напоминают, что в ноябре 2016 года, Высший совет магистратуры отменил собственный регламент о доступе в судебные инстанции, опубликованного в Официальном мониторе, который предусматривал ряд ограничений, в частности, для журналистов, расцененные как противоправные.

В заявлении отмечается и тот факт, что роль средств массовой информации состоит в информировании граждан страны о любых событиях, которые могут повлиять на их жизнь, права и интересы, а одной из обязанностей властей является обеспечение надлежащего функционирования институтов и механизмов, которые обеспечивают соответствующую информацию. С этой целью журналисты имеют право производить аудиовизуальные записи, снимать и фотографировать, а также присутствовать на открытых заседаниях судов любой инстанции.

НПО в области СМИ требуют от руководства Суда Кишинева пересмотреть текст этого распоряжения, которое может привести к ограничению доступа прессы на судебные заседания общественного интереса, так как произошло 19 июня, когда не были признаны результаты местных выборов в столице. Они призывают Высший совет магистратуры, осуществляющий управление судебной системой, сохранять открытый климат в судах и поддерживать прессу в ее усилиях по отражению важных событий общества.

Заявление подписано Центром независимой журналистики, Ассоциацией независимой прессы, Ассоциацией электронной прессы, Ассоциацией независимых тележурналистов, Ассоциацией журналистов раcследователей и безопасности издательской деятельности, Центром журналистских расследований, Центром „Acces-Info”, Комитетом за свободу прессы.