Увеличение максимальных цен на топливо приостановлено

Национальное агентство по регулированию в энергетике сообщает, что начиная с 11 июля, в 00.01, максимальные цены на топливо останутся неизменными – 19,10 леев/л бензина Премиум-95 и 17,00 леев/л дизельного топлива. Объявление сделано в связи с решением Суда муниципия Кишинев сектора Буюкань, который приостановил приказ НАРЭ, согласно которому, во вторник, 10 июля, были объявлены увеличенные максимальные цены - на 39 банов больше за литр бензина, и, соответственно, на 25 банов больше за литр дизельного топлива, передает IPN.

Министерство экономики и инфраструктуры сообщает, что вместе с Агентством по защите прав потребителей и надзору за рынком направило дополнительный запрос, в котором осудил решение НАРЭ, предусматривающее увеличение максимальных цен на топливо.

Одновременно, предлагается приостановить действия этого приказа до вынесения окончательного решения суда по гражданскому иску, поданного 12 июня. Таким образом, решением Суда Кишинева сектора Буюкань был приостановлен приказ НАРЭ, пописанный сегодня. Решение суда вступает в силу немедленно, но может быть обжаловано в кассационном порядке в Апелляционном суде Кишинева в течение 15 дней.

12 июня НАРЭ объявило на 13-26 июня максимальные цены в 19,49 леев/л бензина, что на 34 банов больше, чем раньше, и 17,41 леев/л дизельное топливо, что на 32 баня больше, чем раньше. После подписания приказа, министерство также обратилось в суд, и в результате суд вынес решение о его приостановлении. Впоследствии, НАРЭ объявило, что возвращается к максимальным ценам, установленным еще в середине мая.