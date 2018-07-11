Влада Амерберг: «Миша - мой мальчик!»

После того, как в декабре в социальных сетях появилось фотография избитого мальчика, находящегося под опекой государства, жительница Кишинева Влада Амерберг решила усыновить малыша. Но это оказалось не так просто.

«Ребенка под опеку не отдали. Комиссия воздержалась, - в отчаянии написала Влада Амерберг в социальных сетях. - Ни да, ни нет. Что дальше - никто не знает. Какова мотивация - тоже неизвестно. Нет решения, ребенок продолжает находиться в Центре временного размещения».

Влада Амерберг рассказала, как увидела фотографию Миши в Facebook. «Он попал в больницу с двусторонней пневмонией, потом на этом фоне случились судороги, которые дала высокая температура, - рассказал она. - Так они запустили ребенка. Он четверо суток пробыл в реанимации. Я приходила и ждала, что скажут врачи, говорить не хотели, я ведь ему никто. Лишь однажды вышла женщина и сказала, что состояние тяжёлое, неизвестно, как будет до утра. Никто из центра размещения им не интересовался.

В больницу его привезли без ничего: ни памперсов, ни одежды. Мамочки, которые там лежали, попросили помощи у волонтеров. Одна моя знакомая откликнулась, привезла ему все необходимое. Сделала пост, так я о нем и узнала.

Мишка знает меня с декабря. В мае-июне я была у него. Время моих посещений ограничено: с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 19.00. Я работаю по будням с 9.00 до 18.00 и пока доезжаю с Центра до Ботаники, уже на часах 18.40. Дополнительное время мне давать отказались, поэтому я там находилась недолго, но практически каждый день. В выходные дни я там была дольше, с 16.00-16.30 и до ужина. Но и этого времени достаточно, чтобы Миша стал родным. Он ведь мой мальчик!

Он называет меня мамой, и этому есть подтверждения. Однажды я пришла с ребенком и мужем к психологу в кабинет и спросила: может, у нее есть ко мне какие-то вопросы.

Психолог спросила у ребенка, где мама, Миша показал на меня и побежал ко мне на руки.

Представители центра ни разу за два месяца не присутствовали при моем с ним общении. Я неоднократно настаивала в управлении, что хочу присутствовать на заседании комиссии, на что мне отвечали, что в этом нет необходимости. Я готова ответить на их вопросы. Готова рассказать о своем опыте опекунства и усыновления.

У меня есть фото Миши со следом удара и гематомой. В управлении все, кто увидел это фото, согласились, что так упасть нельзя. Царапин нет. Другие дети не могут так ударить. В центре размещения ответ один: сам упал. Но в дирекции обещали разобраться.

Я не знаю, что делать дальше. Он ведь мой мальчик!

Дедушка писал отказ, а на опекунство претендует его сожительница, которая своих четверых детей сдала в интернат. Ей нужна недвижимость дедушки.

В субботу, 30 июня, меня не пустили к Мише в Центр временного размещения, сказали, что нужно какое-то новое разрешение от управления по правам ребенка. Но мой вопрос, отозвано ли мое разрешение, полученное в мае, ответа не было. Миша увидел меня и крикнул: «Мама!». Его увели со словами: «Нельзя!», он начал плакать.

Это издевательство над нами всеми!».

Редакция «Молдавских ведомостей» обратилась за комментариями к Лучии Качук, директору муниципального управления защиты прав ребенка.

- Комиссия, состоявшаяся 29 июня, перенесла заседание, на котором должны были принять решение об установлении опеки Влады Амерберг над ребенком. Муниципальное управление защиты прав ребенка не может влиять на решение. Новое заседание комиссии планируется провести 27 июля. Думаю, что обязательно вновь вернутся к вопросу об опекунстве со стороны Влады Амерберг. Она будет приглашена на заседание, чтобы у членов комиссии не возникало ни капли сомнения в том, что все, что будет происходить с ребенком дальше, будет ему во благо.

В составе комиссии два муниципальных советника, два представителя НПО, два работника нашего управления, председатель – Руслан Кодряну, исполняющий обязанности мэра Кишинева. Очень важно мнение психолога о том, установлена ли связь ребенка и взрослых, заявивших о желание стать опекунами.

У меня есть информация о том, что у семьи Амерберг есть все условия для проживания и воспитания ребенка. У самого ребенка есть статус опекаемого, но нет статуса, позволяющего его усыновление.

Владе Амерберг предложили рассмотреть ее кандидатуру в качестве профессионального приемного родителя. Особенности таких взаимоотношений в том, что в этот период никто извне не может претендовать на опекунство.

Одно из основных требований усыновления - подтверждение, что все близкие и дальние родственники отказались от ребенка. Есть информация о том, что дед заинтересовался судьбой внука, а родственники имеют первоочередное право на опекунство и усыновление. Поэтому, пока вопрос об усыновлении никто не рассматривает.

Правда ли то, что работники центра не пустили Владу к ребенку?

По словам Лучии Качук, это были «неправомерные действия менеджера Центра, которая признала это». Качук подтвердила: «Влада Амерберг может встречаться с ребенком. Сейчас ребенок в больнице, по моим сведениям, Влада уже встретилась с ним. В дальнейшем никто не должен препятствовать их встречам».

Марина ТИМОТИНА