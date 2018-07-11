Премьер Филип потребовал ускорить открытие совместных молдавско-украинских пунктов пересечения границы

Премьер-министр Павел Филип созвал сегодня рабочее заседание с участием ответственных лиц из сферы управления государственными границами и обсудил с ними ускорение открытия совместных молдавско-украинских пунктов пересечения границы, а также некоторые аспекты, касающиеся импорта, осуществляемого экономическими агентами из приднестровского региона, сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по коммуникациям и протоколу.

В контексте усилий правительства по обеспечению комплексного и эффективного управления границами между Республикой Молдова и Украиной, премьер-министр потребовал ускорить открытие совместных ППГ на восточной границе с подготовкой соответствующих кадров.

По поводу ППГ на приднестровском участке границы Пограничной полиции и Таможенной службе следует провести с украинской стороной все необходимые переговоры. Премьер-министр отметил, что совместно с властями Украины будут приложены все усилия для ускорения процесса подписания соответствующих протоколов.

Другим аспектом, который обсуждался в ходе заседания, была необходимость продления срока применения освобождения от уплаты таможенных пошлин экономическими агентами из восточных районов Республики Молдова, которые осуществляют операции по экспорту и импорту товаров через ППГ «Первомайск – Кучурган» и не зарегистрированы в Агентстве государственных услуг. Так как этот срок истекает 18 июля, было принято решение продлить его до 1 января 2019.