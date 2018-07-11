"Пусть собирает своих сторонников на свои акции": Санду и Киртоакэ обменялись язвительными репликами

Протесты - не лучшее место, чтобы тешить самолюбие. Так ответила лидер Партии действия и солидарности либералу Дорину Киртоакэ, который пожаловался, что его не пускают к микрофону на манифестациях. В эфире частного телеканала Майя Санду заявила, что Киртоакэ ищет возможность выяснить, верны ли ему избиратели.

"Дорин Киртоакэ должен понять - это не подходящее место для выяснений, любят его или нет. Пусть собирает своих сторонников на свои акции. Для разговоров вроде "хочу выйти к людям, чтобы понять, сколько из них меня поддерживают" нужно найти другое место и время", - заявила председатель ПДС Майя Санду.

Дорин Киртоакэ это заявление без ответа не оставил. Аргументы Майи Санду он назвал детскими и надуманными.

"Эта перемена настроений - любит, не любит - похоже на гадание на ромашке", - написал Киртоакэ в фейсбуке.

И снова напомнил, что Санду и Нэстасе в 15 году делили протестную трибуну с Усатым и Додоном.

Ранее он говорил, что сам на такую компанию никогда бы не согласился. А глава либералов Михай Гимпу упрекал лидеров протестов в сотрудничестве с ЛДПМ, замешанной в банковской афере.