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Демократы запускают новый проект. Сколько времени потребует его реализация?
11.07.2018

После проекта «Хорошие дороги для Молдовы» демократы выступили с новой инициативой под названием «Хорошая вода».

Точнее, они обещают обеспечить питьевой водой и услугами санитарии все населенные пункты страны. Как объявил вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь, работы начнутся в 2019 году.

«Мы договорились со всеми профильными учреждениями дать оценку Стратегии водоснабжения и санитации на 2014−2028 годы. Мы намерены разработать календарный план, чтобы в течение 3−5 лет, в приоритетном порядке, обеспечить наши населенные пункты водой и канализацией. Это будет ежегодная программа, как и программа «Хорошие дороги для Молдовы», — заявил Чеботарь.

Но демократ не смог сказать, сколько денег потребуется для выполнения этого обещания.

«Цифры варьируются от года к году, сейчас производится оценка. Деньги будут выделены из национального бюджета. Вы видите, что бюджет становится все сильнее. Но мы ведем ряд переговоров с нашими партнерами по развитию», — отметил он.


 
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