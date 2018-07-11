Sic!: Как демократы пытаются найти „козла отпущения” в Брюсселе

Молдавские демократы выразили свое возмущение резолюцией Европейского парламента. С одной стороны, они критикуют то, как она была обсуждена и принята, пытаясь лишить документ его легитимности. С другой стороны, жалуются на то, что резолюция является несправедливой, поскольку они выполнили все, что требовал ЕС, который теперь предал их ради Майи Санду и Андрея Нэстасе. Об этом говорится в новой статье проекта Sic!, передает IPN.

Авторы материала утверждают, что члены Демократической партии могли предвидеть и избежать этого конфликта с ЕС. Первые признаки были ясны еще после принятия смешанной системы. Предупреждения различных чиновников и европейских дипломатов были однако проигнорированы. Теперь демократы защищаются с помощью неискренности: что резолюция была принята негласно и без большинства, что она в высшей степени несправедлива, что они выполнили все условия и „перенесли” тяжелые реформы вместе с молдавскими гражданами” и т. д.

В статье отмечается тот факт, что, „к сожалению для членов ДПМ, все эти утверждения полны лицемерия. Если они хотят обвинить кого-то за резолюцию Европейского парламента, тогда демократы должны посмотреть на себя”. Авторы статьи напоминают о том, как была принята резолюция, как пресс-секретарь ДПМ Виталие Гамурарь вылил весь свой гнев на FB, где написал, что резолюция обсуждалась с „почти пустым залом”, „непрозрачно и политикански”, хотя на заседании присутствовали 538 депутатов из 751, 343 из которых проголосовали за принятие резолюции.

Авторы материала напоминают, цитируя Виталия Гамурарь, что все ведущие представители ДПМ повторили в унисон еще одну критику: „Трудно, однако, объяснить гражданам, почему им пришлось пережить столь сложные реформы, чтобы потом было принято решение против них”. По мнению авторов, как кажется, Влад Плахотнюк больше всех недоволен этим фактом, но теряется в заявлениях. С одной стороны, говорит, что все сложные реформы, сделанные до сих пор в Республике Молдова, не имели целью просто выполнить взятые обязательства в отношениях с внешними партнерами, а модернизировать страну и что последствия будут полезными и для простых людей. С другой стороны, в том же обращении, лидер демократов передумывает и объявляет строгим „мстительным тоном”, что ДПМ пересмотрит приоритеты „исходя из основных потребностей людей, и не обязательно исходя из условий различных соглашений, как это было до сих пор”.

По мнению авторов статьи, демократы, как кажется, хотят объявить об изменениях в отношениях с ЕС и сказать, что Соглашение об ассоциации не будет таким важным. В то же время, хотят подвергнуть критике поставленные условия ЕС, „более суровые, чем пережили другие правительства до сих пор”, и свалить вину за стоимость предыдущих реформ на ЕС. Другими словами, ДПМ хочет взять на себя заслуги за все хорошие результаты реформ, но повесить на ЕС ответственность за отрицательные результаты. „Естественно, проблематичная реформа касается юстиции”.

Несмотря на афишированное возмущение, утверждают авторы материала, демократы кривят душой, когда говорят, что выполнили все требования ЕС и что резолюция несправедливо их наказывает. То как была принята и внедрена смешанная система, блокирована регистрация инициативной группы для организации референдума #numixt и, теперь, отмена результатов выборов в Кишиневе, ясно показывает, что власть не выполнила предварительные политические условия.