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Экономика
Произошло слишком мало вещей, чтобы можно было сказать, что государство заботится об украденном миллиарде
11.07.2018

С 2014 года до 2018 года произошло слишком мало вещей, чтобы можно было сказать, что институты государства обеспокоены проблемой кражи из банковской системы. Об этом заявил экономический эксперт Вячеслав Негруцa в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передает IPN.

Вячеслав Негруца считает, что стратегия возвращения денег, объявленная Национальным центром по борьбе с коррупцией и Генеральной прокуратурой, не является возвращением, потому что 60% ее содержания рассказывает о том, что произошло в Республике Молдова. Кроме того, этот документ никак не коррелирует с работой, сделанной компанией Kroll и со стратегией, которую эта компания представила властям. „Таким образом, мы считаем, что эта стратегия НЦБК и ГП является одной из форм диалога с обществом, способом ввести общество в заблуждение и попыткой убедить внешних партнеров в том, что есть стратегия и что вот-вот начнется возвращение денег”, - сказал эксперт.

По его словам, если все произошло бы правильно, то после первого отчета Kroll средства из-за рубежа должны были быть изъяты и заблокированы по просьбе молдавских властей. Соответственно, активы, которые попали в офшорные зоны, в других странах Европы, должны были бы вернуться в Республику Молдова. По мнению эксперта, теперь существует попытка легализовать привлечение украденных денег в Республику Молдова. „Давайте не будем забывать Закон о гражданстве, не стоит забывать о грандиозных проектах, которые запускаются в этом предвыборном году. Откуда будут взяты эти ресурсы?”,- отметил Вячеслав Негруца.

Эксперт Серджи Тофилат утверждает, что стратегия, представленная недавно НЦБК и Генеральной прокуратурой, может быть использована в качестве доказательной базы против представителей этих учреждений за помощь в сокрытии банковской кражи миллиарда. „Настанет момент, когда этот материал, вместе с другими доказательствами, будет использован против этих так называемых прокуроров и так называемых следователей”, - заявил Серджи Тофилат.


 
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