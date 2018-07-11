Андрей Нэстасе: Протестные настроения будут только нарастать. Это неизбежно

В интервью порталу ТРИБУНА председатель партии «Платформа «Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе ответил на следующий вопрос: Приближение парламентских выборов нагнетает протестные настроения в обществе?

«Как я говорил и ранее, протестные настроения будут только нарастать. Это неизбежно. Однако, мы, как граждане, обязаны защищать демократию и суверенитет народа не только на выборах, но и на улице. В связи с этим, парламентские выборы станут катализатором для укрепления протестного потенциала в нашем обществе», – заявил он.

«Что касается протестов, и в контексте Дня Независимости США, который был недавно, я хотел бы процитировать две выдержки из Декларации о Независимости США, принятой единогласно Конгрессом 4 июля 1776 года в Филадельфии: «В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее, и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье» и «но когда длинный ряд злоупотреблений и насилия, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».

Нам следует глубоко проникнуться этими словами, которые выражают философию свободных людей, которые не позволяют нарушать свои основные права и интересы», – добавил Андрей Нэстасе.

Андриана Кептине