Турция, гудбай - экзотику подавай: Куда ездят граждане Молдовы, у которых есть деньги и фантазия

В разгар летнего сезона «Комсомолка» узнавала, отпуск в каких экзотических странах могут позволить себе жители Молдовы и во сколько обойдётся отдых, если хочешь не просто расслабиться, но и поправить здоровье.

Ничто так не радует, как приближающийся отпуск. Представления об отдыхе у каждого свои. В любом случае, за свои предпочтения придется платить. И, скажем, немалые суммы. Мы узнали, куда можно отправиться отдохнуть от суровых будней с бюджетом в 1000 евро на двоих.

На недельку до второго я уеду в...

Как рассказала «Комсомолке» Нонна Петерсон, менеджер по работе с клиентами одного из туристических агентств Кишинева, такой бюджет позволит отдохнуть с шиком на побережье Турции в пятизвездочном отеле по системе «все включено». Или же можно слетать на 7 дней на остров Крит, правда, здесь придется довольствоваться трехзвездочными отелями. Также за эти деньги можно отправиться к Красному морю, в Египет. За 1 000 евро можно подобрать замечательный пятизвездочный отель и наслаждаться отдыхом, не зная забот.

- Во второй половине августа отдых на побережье Турции обойдется молдавским туристам приблизительно в 982 евро, путевки в Египет на этот же период можно приобрести за 850 евро, но тут нужно быть готовым к тому, что девушкам в возрасте от 17 до 35 лет дополнительно придется оплачивать визу. За 970 евро на двоих можно отдохнуть в Греции в трехзвездочном отеле, а вот пятерка будет стоить на порядок дороже — 1 800 евро, - рассказала Нонна Петерсон.

Пусть тебе приснится Пальма-де-Майорка...

А вот об отдыхе в экзотических странах пока можно только мечтать. Из-за отсутствия прямых рейсов из Кишинева перелеты в экзотические страны стоят очень дорого.

В основном туристические агентства предлагают нашим гражданам вылеты из Одессы. Несмотря на внушительную сумму, в стоимость путевок трансфер до аэропорта Одессы не входит.

Из экзотических направлений дешевле всего можно отдохнуть на Шри-Ланка. За 11 дней отдыха на двоих вам придется расщедриться на 1 500 долларов. В эту стоимость питание не входит, только перелет и проживание.

Мальдивы обойдутся вам в два раза дороже. 10 дней отдыха на сказочных мальдивских пляжах обойдутся вам в 3 000 долларов.

Если уж очень сильно хочется чего-то необычного, можно отправиться в Танзанию. Путевка на 9 ночей в страну Восточной Африки обойдется в 2 100 долларов. В путевку включен завтрак. Будьте готовы к тому, что, собираясь посетить Танзанию, вам в обязательном порядке необходимо будет поставить прививку стоимостью 600 леев.

Нонна Петерсон отметила, что экзотические туристические направления пользуются популярностью у молдавских жителей в холодное время года, начиная с сентября.

Нам бы не «олл инклюзив», а подлечиться

По словам Нонны Петерсон, в последнее время особую популярность приобретает санаторно-курортный отдых. Пользуются спросом санатории Румынии и Чехии.

- Стоимость путевки в санаторий зависит от многих факторов. Первый критерий — это сезон. Например, отдых и лечение в санатории Совата в октябре обойдутся в 250 евро. Весной и летом путевка будет стоить дороже - в пределах 350-450 евро, - рассказала Нонна Петерсон.

Также специалист отметила, что тип номера, категория питания, количество процедур для оздоровления влияют на стоимость путевки в санаторий.

На втором месте по популярности у наших граждан чешские санатории в Карловых Варах. Как объяснила Нонна Петерсон, путевка на 10-12 дней будет стоить в пределах 500 евро на человека.

- Раньше украинские санатории в Трускавце, Моршине были более популярными, но в последние годы качество сервиса сильно упало, поэтому наши граждане предпочитают, в основном, Румынию. Путевка в санаторий в Моршине будет стоить от 5 000 леев, в засисимости от типа номера, периода пребывания и длительности лечения, - заявила специалист.

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