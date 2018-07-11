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Экономика
Число малых и средних предприятий в Молдове достигло почти 99% от общего количества экономических агентов
11.07.2018

В прошлом году число малых и средних предприятий в нашей стране превысило 53 тысячи и почти достигло 99% от общего количества экономических агентов. 

Как отмечает Национальное бюро статистики, общий доход этого сектора перевалил за 137 миллионов леев. <> Наиболее доходными остаются предприятия розничной торговли - их доля превысила 62 миллиона. Доходы компаний и фирм перерабатывающей промышленности почти достигли 15 миллионов.

В сфере розничной торговли заняты свыше 20 тысяч малых и средних предприятий, в перерабатывающей промышленности - четыре с половиной тысячи, в сельском хозяйстве - менее четырех тысяч.


 
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