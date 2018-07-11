В стране резко увеличилось число случаев побочных реакций на лекарства

С начала года в нашей стране зарегистрировано 573 случая побочных реакций на прием медикаментов. Как отмечает Агентство по лекарствам, за весь 2017-й таких случаев было немногим более 500. В основном люди страдают от побочных эффектов антибиотиков, анальгетиков и анестетиков.

"Я начала терять сознание, других видимых реакций не было. Лицо изменилось, и выступил обильный пот. У меня аллергия на разные виды анестезии - ледокаин, новокаин", - cказала жительница Кишинева Лариса Погребня.

Как отмечают семейные врачи, чаще всего от побочных действий медикаментов страдают дети и пожилые люди.

"Такие побочные эффекты как сухой кашель или кожный зуд проявляются быстро. Но есть и более редкие случаи, как например отёки - губ, языка, горла. Они вызывают респираторную недостаточность", - cообщила семейный врач Людмила Жалбэ.

По данным статистики, с начала года зарегистрирован 391 случай побочных реакций на противотуберкулезные препараты, 59 - на антибиотики и 12 – на анальгетики.

"Побочные эффекты проявляются у тех, кто проходит длительный курс неврологического лечения, страдает аллергиями, принимает обезбаливающие препараты, а также кому дают контрастные вещества во время диагностических процедур. Аллергическую реакцию могут дать антибиотики", - сказала алерголог Ольга Гуштюк.

В аптеках антибиотики и аналгетики отпускают исключительно по рецепту врача.

Когда на один и тот же препарат поступает несколько жалоб, Агентство по лекарствам проводит его дополнительную проверку.