Парламентарии ОБСЕ озвучили свою позицию по миротворцам в Приднестровье

Парламентская ассамблея ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) во вторник в Берлине в рамках своей ежегодной сессии заявила необходимость окончательного вывода иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова и преобразования действующей в Зоне безопасности на Днестре миротворческой миссии в международную гражданскую.

По словам главы молдавской делегации в ПА ОБСЕ, депутата парламента РМ Сергея Сырбу, окончательный текст резолюции будет принят во вторник на пленарном заседании ПА ОБСЕ.

Сессия ПА ОБСЕ проходит с 7 по 11 июля. Ежегодно на ней собираются более 300 представителей 57 стран Северной Америки, Европы и Азии.

На территории непризнанной Приднестровской молдавской республики расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами в селе Колбасное. Миротворческую миссию регулирует Объединенная контрольная комиссия и Объединенное военное командование, состоящее из представителей Кишинева, Тирасполя, Москвы и Киева.