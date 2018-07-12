Додон и администрация президента остаются лидерами доверия граждан

Спустя полтора года деятельности в должности главы государства Игорь Додон продолжает оставаться фаворитом доверия населения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова, которые были представлены сегодня в столице. Согласно итогам исследования, прямой рейтинг доверия главе государства составляет 50,2% – то есть, более половины населения страны. В то же время положительно оценивают деятельность президента еще больше граждан – 52,3%, передает aif.md

Стоит отметить, что президентура под руководством Игоря Додона продолжает покорять топ рейтинга доверия граждан институтам страны. Так, администрация президента впервые поднялась на вторую строчку этого рейтинга, в то время как под руководством Николая Тимофти она стабильно занимала последние места. На первом месте традиционно расположилась церковь, а на третьем – примэрия. Примечательно, что правительство занимает лишь седьмое место, а парламент – тринадцатое.

Исследование проводилось Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова в период с 26 июня по 7 июля. В нем приняли участие 1195 респондентов из 81 населенного пункта страны. Погрешность составляет +/-3%.