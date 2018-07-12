Молдова-НАТО – роман без конца?

Вот уже одиннадцатый раз наша страна принимает участие в международных учениях «Sea Breeze», которые проходят с 9 по 21 июля в Украине. Впрочем, «международность» данных учений строго ограничена границами Североатлантического альянса.

Наверное, в Молдове уже никого не смущает тот факт, что участие в маневрах иностранного военно-политического блока – прямое нарушение внеблокового нейтралитета, официально провозглашенного властями. А сторонники «евроинтеграции» и вовсе скажут, что тут никакого нарушения нет, лишь «сотрудничество во имя мира». Хотя стоит им предложить представить аналогичное сотрудничество с ОДКБ или ШОС – они сразу назовут это «подчинением Кремлю»…

Главный вопрос тут в другом: что дает Молдове участие в НАТОвских учениях? Может быть, ускорение сближения с ЕС и США? Не похоже, для более чем десятилетнего участия в этом мероприятии у нас весьма скромный результат. Может быть, интеграция в структуру европейской безопасности и переход на высокие стандарты НАТО? Тоже нет, современные армейские западные стандарты нашему бюджету не по карману, а возможность принятия Молдовы в Альянс в Брюсселе даже не обсуждается.

Зато ежегодные поездки на «Sea Breeze» «сжигают» немалую сумму из государственного бюджета, который, как известно, формируется, в том числе, из налогов граждан. Кроме того, вовлеченность нашей страны в деятельность НАТО автоматически превращает Молдову в участника мирового геополитического противоборства, что является серьезной угрозой национальной безопасности и репутации. И все эти «жертвы» - впустую, ведь никаких гарантий Брюссель и не думает давать!

Пожалуй, больше всего наше «сотрудничество» с НАТО напоминает тот тип отношений, который в молодежной среде именуются «френдзоной»: по сути, это безответная любовь, когда одна из сторон бегает «хвостом» за другой, всячески ублажая ее и надеясь на ответные чувства; в то же время, противоположная сторона, не испытывая никаких чувств, использует беднягу в своих интересах и не прекращает «роман»…

Нужен ли Молдове подобный подростково-юношеский максимализм в жизненно важной сфере – сфере национальной безопасности?

Роман Арделяну