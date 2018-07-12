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Экономика
В Молдове повысят зарплаты учителям
11.07.2018

Зарплаты педагогов с 1 сентября вырастут на 8%. Такое решение накануне приняло правительство. Как заявил глава минфина, оклады преподавателей университетов, школ и средних специальных учебных заведений увеличат примерно на 300 леев. 

"Как предусматривает закон об оплате труда в бюджетной сфере, зарплаты педагогов индексируются исходя из показателей роста зарплат в реальном секторе. В этом году они вырастут примерно на 8%. На эти цели предусмотрено 130 миллионов леев", - сказал министр финансов Октавиан Армашу.


 
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