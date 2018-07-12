Молдова останется в страховой системе "Зеленая Карта" до 2020 года

Молдова останется в международной системе "Зеленая Карта" до 2020 года. До тех пор властям придется предпринять все возможное для стабилизации рынка. В Брюсселе отметили, что молдавские страховщики добились некоторых успехов.

"У наших страхОвщиков нет внешних задолженностей по страховым случаям, что высоко оценили в совете национальных бюро в Брюсселе", - сказала исполнительный директор Нацбюро "Зеленая карта" Алина Осояну.

В то же время, страховой рынок нашей страны должен стать стабильнее.

"Совет национальных бюро озабочен тем, что положение дел некоторых местных страховщиков пока остается неясным, что может поставить под угрозу стабильность системы "Зеленая карта" в Молдове", - отметил представитель НКФР Виорел Мирон.

Ранее нашу страну едва не исключили из системы международного страхования из-за невыполнения некоторых решений Совета "Зеленой карты". В настоящее время лицензии на продажу страховок этой системы есть у десяти местных компаний. В прошлом году страховые премии составили 320 млн леев, в то время как компенсаций по страховым случаям выплатили на 16 млн леев.