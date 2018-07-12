В двух муниципальных больницах проведут расследование после громких заявлений Михая Стратулата

В двух муниципальных больницах проведут расследование, чтобы проверить слова педиатра Михая Стратулата. Он написал в соцсетях, что детей госпитализируют с диагнозом "пневмония", назначая им антибиотики, только чтобы получить больше денег из фонда медицинского страхования. Тщательной проверки потребовал глава кабмина.

"Я не хочу верить, что врачи так себя ведут. Я с особым уважением отношусь ко всем, кто работает в этой области. Знаю, что это непростой труд. И даже когда он оплачивался не на должном уровне, они продолжали трудиться", - сказал премьер-министр Павел Филип.

"Мы намерены проверить каждый случай госпитализации в этих больницах за последнее время. Мы выясним, правда это или нет", - отметил министр здравоохранения Светлана Чеботарь.

Свое расследование начал Центр по борьбе с коррупцией.

"Приказ начать расследование был дан сегодня утром. Центр по борьбе с коррупцией будет действовать в рамках своих полномочий. Мы уже начали работу", - сказала замглавы НЦБК Лидия Киреогло.

В специальную комиссию при минздраве войдут педиатры, неонатологи, представители Национальной компании медицинского страхования и медицинского университета.