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Здоровье
В двух муниципальных больницах проведут расследование после громких заявлений Михая Стратулата
12.07.2018

В двух муниципальных больницах проведут расследование, чтобы проверить слова педиатра Михая Стратулата. Он написал в соцсетях, что детей госпитализируют с диагнозом "пневмония", назначая им антибиотики, только чтобы получить больше денег из фонда медицинского страхования. Тщательной проверки потребовал глава кабмина. 

"Я не хочу верить, что врачи так себя ведут. Я с особым уважением отношусь ко всем, кто работает в этой области. Знаю, что это непростой труд. И даже когда он оплачивался не на должном уровне, они продолжали трудиться", - сказал премьер-министр Павел Филип. 

"Мы намерены проверить каждый случай госпитализации в этих больницах за последнее время. Мы выясним, правда это или нет", - отметил министр здравоохранения Светлана Чеботарь. 

Свое расследование начал Центр по борьбе с коррупцией. 

"Приказ начать расследование был дан сегодня утром. Центр по борьбе с коррупцией будет действовать в рамках своих полномочий. Мы уже начали работу", - сказала замглавы НЦБК Лидия Киреогло. 

В специальную комиссию при минздраве войдут педиатры, неонатологи, представители Национальной компании медицинского страхования и медицинского университета.


 
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