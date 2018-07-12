В парке Штефана чел Маре ищут педофила

Общественники из группы Occupy Guguta, протестующими против незаконного строительства высотной гостиницы в центре Кишинева, обеспокоены пристальным вниманием к ним со стороны полицейских.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", гражданский активист Виталий Возной выложил в facebook видеоизображение того, как двое полицейских в форме внимательно осматривают местность вокруг армейской палатки, где уже несколько дней живут гражданские активисты.

Правоохранители объяснили, что они ищут 25-30-летнего мужчину, на которого обратили внимание мамы с детьми, собирающиеся на детской площадке.

"Он вызывает подозрение своим поведением и мы его ищем. Возможно, он не педофил. Но ведет себя странно", - пояснили непредставившиеся полицейские, пояснившие, что выполняют указание прокуратуры.

Возной пообещал регулярные выходы в интернет, чтобы рассказывать, кто и по какому поводу беспокоит манифестантов.

Неформалы из Occupy Guguta третью неделю живут в палатке у здания одноименного кафе, не работающего уже много лет. Их требование - вернуть популярному заведению его прежний статус места отдыха кишиневцев. Они стремятся не допустить реализации проекта о строительстве в центральном парке 13-этажной гостиницы.