Награжденные крестом "Crucea Misiunilor Internaţionale" граждане будут получать персональные пособия

Участники международных миссий и операций, которые были награждены крестом «Crucea Misiunilor Internaționale», будут получать, в отличие от пенсионеров и от других категорий граждан, персональные пособия за особые заслуги перед государством. Это предусматривает заключение на законопроект о внесении изменений и дополнений в Закона о ветеранах, одобренное сегодня на заседании правительства, передает МОЛДПРЕС.

Законопроект направлен на предоставление дополнительных мер социальной защиты для граждан Молдовы, которые участвовали в международных миссиях и операциях.

По данным Министерства обороны, около 100 граждан Молдовы принимают участие в международных миссиях/ операциях (16 военных в международных миссиях под эгидой ООН, 80-82 военнослужащих в миссии КФОР (Косово), 1-2 человека в других миссиях). Ведомство также отмечает, что, по Закону о ветеранах, лица, имеющие государственные отличия в виде «креста», имеют право на персональное пособие только в том случае, если им будет определена пенсия в соответствии с действующим законодательством.

Данные Министерства обороны показывают, что с 1997 года по настоящее время в международных миссиях и операциях участвовало около 600 военнослужащих. Из них 120 человек освободились от военной службы с правом на пенсию, около половины из них удостоены различными государственными наградами. Ежегодно примерно 20 военных, ранее участвовавших в международных миссиях или операциях, увольняются с военной службы по контракту с правом на получение пенсии.

В. Берку