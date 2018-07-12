Бывший судья ЕСПЧ о сложившейся после выборов ситуации: Любое толкование закона должно быть добросовестным

Аргументы, что, мол, суды действовали в соответствии с законом, отменяя результаты выборов примара столицы, что они не могли поступить иначе, что не судьи виноваты, а Кодекс о выборах, который не соответствует требованиям времени, просто нелепы и недопустимы. Об этом заявил бывший судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Станислав Павловски.

По его словам, «любое толкование закона должно быть добросовестным», а «недобросовестное толкование закона является незаконным и случайным».

«Чтобы вмешательство со стороны государства было совместимо с положениями Конвенции о защите прав и основных свобод человека, оно должно быть законным, преследовать законную цель и быть необходимым демократическому обществу. Вот в плане законности вмешательства и его необходимости демократическому обществу, я вижу большие проблемы», – пишет бывший судья в одной из соцсетей.

По его мнению, «для применения закона, он должен быть четко сформулированным, доступным и предсказуемым». «В нашем случае, чтобы соответствовать вышеозначенным требованиям, Кодекс о выборах должен четко предусматривать, что призыв участвовать в выборах является одной из форм предвыборной агитации, что призывы к голосованию в день выборов запрещены, и что в результате таких призывов выборы могут быть аннулированы. Это означало бы ясность и предсказуемость закона в случае Андрея Нэстасе.

Однако, Кодекс о выборах не предусматривает ничего подобного. Таким образом, суды придумали ограничение, не предусмотренное законом, и следовательно, оно не могло быть применено. Применение непредусмотренного законом ограничения подтверждает факт недобросовестного толкования закона», – утверждает Станислав Павловски.

Он также отмечает, что «также обстоят дела с необходимостью таких вмешательств для демократического общества».

Кристина Пендя