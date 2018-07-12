Звезде российских сериалов запретили въехать из Молдовы на Украину

Известному российскому актеру отказали во въезде с территории Молдовы на Украину из-за съемок на полуострове Крым.

Известного актера и певца из России Антона Макарского не пустили на Украину. Артист попытался въехать в страну с территории Молдовы. Однако пограничники в пункте пропуска «Маяки» отказали ему во въезде. В представительстве Государственной пограничной службы Украины пояснили причину такого поступка.

- Во время пограничного контроля в пункте пропуска «Маяки» было установлено, что в 2015 году Макарский незаконно посещал территорию полуострова Крым, где принимал участие в съемках пропагандистского сериала по заказу одного из телеканалов РФ, – сообщило ведомство.

В результате актеру запретили въезд в Украину сроком на три года и вернули его обратно.

Антон Макарский снялся в таких фильмах и сериалах, как «Бедная Настя», «Дыши со мной», «И падает снег», «Вангелия», «Срочно ищу мужа» и других. Макарский принимал участие в съемках фильма «Крым». Сейчас актер снимается в фильме «Крымская сакура».