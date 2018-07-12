Главный миф развенчан: Туристы едут в Молдову не за сексом!

«Комсомолка» выяснила, чем привлекательна наша страна для путешественников.

15 июля в Молдове, в селе Цыгэрлень, Яловенского района, пройдет традиционный фестиваль молдавской кухни La vatra Placintelor. Уже из названия мероприятия понятно, что гостей фестиваля искусные молдавские домохозяйки порадуют вкуснейшими плациндами, приготовленными по старинным домашним рецептам.

Кроме того посетители смогут отведать блюда современной кухни с национальными нотками. Конечно, позаботились организаторы мероприятия и о культурной программе. Как и положено, праздник живота будут сопровождать выступления фольклорных коллективов.

Будет организована и ярмарка, на которой местные народные умельцы представят свои товары. Подобных фестивалей в Кишиневе и в пригородах в летний период проводят множество, и мы пресытились ими. Да и плацинды можем поесть в любое время, для этого достаточно наведаться в гости к бабушке.

А вот для туристов наши колоритные мероприятия в диковинку, поэтому организаторы всевозможных праздников стали бить, как говорится, на интуристов. Вот например, на фестивале La vatra Placintelor с особым нетерпением ждут жителей Воронежа. О празднике рассказали на официальной странице в социальной сети «Международный аэропорт Воронеж» и даже указали, что прилететь в Молдову можно рейсами, отправляющимися каждую неделю по понедельникам и пятницам.

Туристы едут в Молдову за вином

К слову, с каждым годом количество туристов, посещающих Молдову, увеличивается.

Как рассказала «Комсомолке » Наталья Цуркану, исполнительный директор Национальной ассоциации по въездному туризму, ежегодно Молдову посещают более 120 000 туристов. И эта цифра с каждым годом увеличивается на 10-15%.

- Цифра 120 000 показывает количество путешественников, которые за год были размещены в коллективных структурах по приему туристов, - пояснила Наталья Цуркан. В то же время в прошлом году, при въезде в страну число пересечений государственной границы иностранцами составило 3,4 млн. Эта достаточно большая цифра, в которую входят и граждане Молдовы, которые въезжали в республику по паспортам других стран, - отметила исполнительный директор ассоциации.

По словам Натальи Цуркану, за исключением граждан Румынии и Украины в Молдову чаще всего приезжают граждане Германии, Великобритании, Италии, Польши, США и Израиля.

В основном туристы приезжают отведать наши вина. Особым спросом пользуются винные регионы Молдовы, где туристы могут посетить подземные подвалы Милештий Мичь, винодельню Пуркарь, винодельню Шато Вартели, Крикова. Тем не менее, гастрономический туризм не уступает винному. В Молдову приезжают вкусно поесть, особенно нравятся иностранцам наши домашние плацинды.

- Сегодня иностранцам уже не интересно просто гулять с гидом по городу и посещать музеи. Для них важно поучаствовать в чем-то, что-то попробовать, набраться, одним словом, впечатлений. Очень привлекает путешественников возможность принять участие в процессе приготовления еды, обучиться какому-нибудь ремеслу, например гончарному и забрать с собой домой на память безделушку, созданную своими руками, - поделилась Наталья Цуркану.

По словам Натальи, в Молдове как такового нет экстремального туризма, но иностранцы с большой охотой отправляются сплавляться на байдарках по Днестру, летают на парапланах.

- Это большой стереотип, что в Молдову иностранцы едут за сексом. Я даже не буду затрагивать эту тему, потому что мы занимаемся продвижением Молдовы абсолютно на другом уровне. В Молдову едут за вкусной едой и винами, с целью посетить интересные национальные фестивали и познакомиться с людьми их культурой и бытом. Вот, чем привлекает Молдова иностранцев, - прокомментировала Наталья Цуркану.

Россияне едут в Молдову ностальгировать

Также она отметила, что сейчас Национальная ассоциация по въездному туризму активно продвигает Молдову среди российских туристов.

- Путешественники из России едут к нам поностальгировать о «Солнечной Молдавии». Сейчас, можно сказать, они заново открывают для себя Молдову. Как и путешественников из других стран, россиян интересуют больше молдавские традиции, обряды, ремесла, вина и, конечно, кухня, - добавила исполнительный директор Национальной ассоциации по въездному туризму.