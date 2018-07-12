Провал генеральной репетиции парламентских выборов в Кишиневе не даст провести их этой осенью?

Парламентские выборы в Молдове, скорее всего, отложат до весны.

Муниципальные выборы в мае-июне этого года были очень важными для политических сил страны, в том числе для парламентского большинства, потому что именно их воспринимали как репетицию парламентских выборов этого года. Но закончились они настолько неожиданно для всех, что теперь возможные сценарии развития ситуации обсуждают неохотно. Правда, появилось мнение, что их проведение этой осенью станет невозможным.

Парламентские выборы — десятые в истории независимой Молдовы — должны пройти в этом году. Ранее говорилось, что скорее всего, они пройдут 25 ноября, в последнее воскресенье месяца. 101 депутата должны избрать в соответствии с новой смешанной системой, введенной в 2017 году: 50 депутатов - по партийным спискам, а остальные 51 - в отдельных избирательных округах.

Однако после того, как суд не утвердил мандат Андрея Нэстасе и аннулировал результаты местных выборов в Кишиневе, а Европарламент в связи с этим принял резолюцию, рекомендующую Еврокомиссии отложить макрофинансовую помощь и бюджетную поддержку нашей стране, спикер Андриан Канду заявил, что парламент создаст рабочую группу, которая пересмотрит избирательное законодательство во избежание в дальнейшем ситуаций с аннулированием результатов голосования из-за агитации.

- Группа должна будет проанализировать законодательство о выборах, чтобы затем представить выводы и предложения на пленуме парламента, для того чтобы, если это необходимо, внести изменения или уточнения в некоторые вопросы, касающиеся дня тишины, дня выборов, - заявил Андриан Канду.

По его мнению, экспертам должно хватить 60 дней, чтобы разобраться и во второй половине сентября представить свои выводы. При этом есть мнение, что изменения так быстро осуществить не получится. А значит, парламентские выборы придется отложить.

- Я думаю, что не только этот момент является поводом, чтобы отложить выборы на весну. Это всего лишь один из поводов. Как мне кажется, для парламентского большинства, для правящей власти, важно затянуть процесс выборов, чтобы «устаканить» ситуацию, а это хороший повод. Думаю, выборы пройдут в соответствии с законодательством, но в самые поздние возможные сроки. Скорее всего, это произойдет весной, - считает политический эксперт Корнелиу Чуря.

По его мнению, изменения, которые внесут в законодательство, будут касаться отмены дня тишины, уточнения, что означает пропаганда и агитация, а также другие уточнения, чтобы суду было легче принимать решения по признанию выборов состоявшимися или несостоявшимися.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ